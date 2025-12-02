Multimedia

Hơn 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

Chất lượng các dự án khởi nghiệp ngày càng được nâng cao. Nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có tính bền vững, đạt và vượt tất cả mọi mục tiêu.

Đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm nghìn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Theo đó, đề án đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (gấp gần 6 lần so với mục tiêu đề ra); hỗ trợ thành lập mới hơn 1.600 hợp tác xã và hơn 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (đạt hơn 6,6 lần so với mục tiêu); hơn 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ (đạt 1,3 lần so với mục tiêu); hơn 2.400 tỷ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng, quỹ hỗ trợ, tài chính vi mô; trên 1.800 cuộc thi và ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, thu hút hơn 41.000 ý tưởng sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều dự án đã vươn ra thị trường quốc tế (nông sản sạch, OCOP...)./.

