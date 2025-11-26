Đà Nẵng lần đầu vào Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Lần đầu tiên Đà Nẵng ghi tên trong Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu (StartupBlink) là thành quả ấn tượng được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) giai đoạn 2022-2025, do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 26/11.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng ngày càng được cộng đồng trong và ngoài nước đánh giá cao, không chỉ là một kết quả mang tính kỹ thuật, mà là dấu mốc cho thấy sức bật mới về năng lực sáng tạo của thành phố.

Danh hiệu “Hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” được ghi nhận trong năm nay đã phản ánh tinh thần tiên phong, sự dấn thân và quyết tâm đổi mới của toàn bộ cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng.

Các sở, ngành và địa phương đã thể hiện tinh thần phối hợp nhịp nhàng, chủ động triển khai nhiệm vụ. Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò đầu mối điều phối, dẫn dắt và tạo sự kết nối xuyên suốt trong hệ sinh thái. Các trường đại học và viện nghiên cứu đã xây dựng môi trường học thuật cởi mở, hình thành nhiều không gian sáng tạo, trung tâm ươm tạo và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Hệ thống vườn ươm và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã đồng hành sát sao với doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ theo từng giai đoạn từ hoàn thiện ý tưởng đến triển khai sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Bước sang giai đoạn mới, Đà Nẵng đứng trước những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo và các giải pháp có tính đột phá. Hiện, Đà Nẵng đang triển khai xây dựng Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo,” hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có vị thế quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong giai đoạn 2022-2025, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố tiếp tục mở rộng và phát triển sâu rộng với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, viện, trường và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm tại Hội nghị. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Toàn thành phố hiện có 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 12 vườn ươm, 8 không gian làm việc chung, 3 không gian sáng chế và hàng chục câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường đại học; mạng lưới khoảng 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang hoạt động. Mỗi năm Đà Nẵng tổ chức trung bình 50 sự kiện đổi mới sáng tạo, từ tọa đàm, hội thảo đến các cuộc thi ý tưởng, góp phần thúc đẩy kết nối và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Đặc biệt, thành phố đã triển khai hiệu quả 7 chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng như miễn thuế cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ mới, hỗ trợ hạ tầng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... Các chính sách này tạo lập môi trường pháp lý thông thoáng, thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ sâu chọn Đà Nẵng làm nơi phát triển và thử nghiệm sản phẩm.

Trong hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp, thành phố đã ghi nhận kết quả nổi bật với 32 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng. Thông qua các chương trình ươm tạo và tăng tốc, Đà Nẵng phát triển 189 dự án khởi nghiệp và hình thành 83 doanh nghiệp mới; nhiều doanh nghiệp trong số đó đã gọi vốn triệu USD và mở rộng thị trường, tiêu biểu như Selly, Hekate, EM&AI hay VOOC. Những sự kiện quốc tế như SURF và DAVAS 2024-2025 thu hút hàng chục quỹ đầu tư và hàng nghìn lượt chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia, góp phần nâng tầm hình ảnh Đà Nẵng trên bản đồ đổi mới sáng tạo của khu vực.

Nhờ các nỗ lực đồng bộ, lần đầu tiên Đà Nẵng ghi tên trong Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo đánh giá của StartupBlink, đứng vị trí 766 và tăng 130 bậc so với năm trước. Đây được coi là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố.Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận một số tồn tại cản trở tốc độ phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương.

Cơ sở hạ tầng chuyên biệt cho đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu không gian kết hợp nghiên cứu - thử nghiệm - kết nối quy mô lớn. Việc huy động nguồn lực xã hội, nhất là từ các tập đoàn công nghệ lớn và các quỹ đầu tư quốc tế, còn hạn chế. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ sâu như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Quy mô thị trường địa phương còn nhỏ khiến việc thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm của startup gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục phát huy kết quả và tạo bước phát triển đột phá trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng cơ chế đồng đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và tài sản trí tuệ.

Thứ hai, phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo, hình thành các khu tập trung doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ ba, ưu tiên dự án về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, robot, vi mạch và công nghệ sinh học; thúc đẩy sandbox công nghệ mới và thương mại hóa sản phẩm.

Thứ tư, mở rộng kết nối với các trung tâm công nghệ lớn; đưa startup Đà Nẵng ra thị trường quốc tế; mở rộng sự kiện SURF và DAVAS. Thứ năm, đào tạo chuyên sâu về AI và bán dẫn; thu hút chuyên gia, nhà khoa học; đẩy mạnh giáo dục STEM và văn hóa đổi mới sáng tạo.

Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng, việc triển khai nhất quán các giải pháp sẽ tạo nền tảng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp công nghệ bứt phá, đưa các sản phẩm trí tuệ “Made in Đà Nẵng” vươn ra khu vực và thế giới.

Đây cũng là bước đi quan trọng giúp Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung-Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn mới./.

