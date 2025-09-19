35 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc của sinh viên được vinh danh

Ngày 19/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ Công bố và Vinh danh Giải thưởng Sáng tạo Tương lai - VietFuture Awards 2025.

Năm 2025 Giải thưởng ghi nhận 211 đề cử từ 46 trường, tăng 20% so với năm 2024. Theo đánh giá của Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo, các dự án năm nay thể hiện sự trưởng thành về ý tưởng lẫn khả năng triển khai thực tế, nhiều dự án có lộ trình phát triển rõ ràng, gắn với nhu cầu thị trường.

Sau nhiều cuộc bình xét, Ban tổ chức đã lựa chọn được 35 đề cử để trao Giải thưởng với 7 Giải Nhất, 7 Giải Nhì, 7 Giải Ba và 14 Giải Tiềm năng.

So với hai mùa giải trước, VietFuture Awards 2025 ghi nhận bước tiến vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng. Các dự án năm nay đa dạng trải rộng trên cả 16 lĩnh vực, có tính ứng dụng cao và thể hiện rõ sự trưởng thành trong tư duy. Các lĩnh vực nổi bật gồm Trí tuệ nhân tạo và Tự động hóa, Môi trường và Phát triển bền vững, Công nghệ cho xã hội và cộng đồng, Giáo dục 4.0, Y tế và Chăm sóc sức khỏe, cùng các ứng dụng công nghệ mới như Blockchain, AR/VR, Web3, IoT.

Năm 2025 Giải thưởng ghi nhận 211 đề cử từ 46 trường, tăng 20% so với năm 2024. (Ảnh: VINASA)

Năm nay, giải thưởng cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng dự án trong lĩnh vực Fintech, Quản lý tài chính cá nhân, Game và Giải trí số - những lĩnh vực vốn ít xuất hiện ở các mùa giải trước.

Đặc biệt, phần lớn dự án đã khai thác hiệu quả AI và Big Data trong giáo dục, y tế, logistics, nông nghiệp và văn hoá nghệ thuật số, cho thấy AI đang trở thành động lực trung tâm cho làn sóng đổi mới sáng tạo sinh viên. Nhiều dự án được Hội đồng Giám khảo đánh giá có tiềm năng thương mại hóa, mở ra cơ hội trở thành các mô hình startup khả thi trong tương lai.

Năm nay có 09 dự án R&D của Nhà trường mong muốn thương mại hóa ở nhiều lĩnh vực như Giáo dục, Game & Giải trí số, Văn hoá nghệ thuật số, Môi trường và phát triển bền vững, Di chuyển thông minh, Y tế, Công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng, Công nghệ cho xã hội và phát triển cộng đồng.

Đây là một trong những điểm nhấn của chương trình, minh chứng cho nỗ lực kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần đưa nghiên cứu từ giảng đường đến gần hơn với thực tiễn.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết: “Điều đáng quý nhất ở sinh viên tham gia VietFuture Awards là khát vọng dùng công nghệ và sáng tạo để giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội. Nhiều dự án có tính thực tiễn và khả năng thương mại hoá cao. Tôi tin rằng, nếu được nuôi dưỡng đúng cách, nhiều dự án có thể bước ra đời sống và tạo ra tác động tích cực cho xã hội.”

Các dự án giành Giải Nhất VietFuture Awards 2025. (Ảnh: VINASA)

Shark Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Trưởng Ban Tổ chức VietFuture Awards 2025, chia sẻ: "VietFuture Awards 2025 không chỉ là cầu nối đưa những dự án tiềm năng đến gần hơn với doanh nghiệp và thị trường, mà còn là bệ phóng giúp sinh viên thử sức trong môi trường khởi nghiệp chuyên nghiệp, học hỏi từ chuyên gia, kết nối với nhà đầu tư, để biến ý tưởng thành sản phẩm, thậm chí là những startup thực thụ. Điều khiến tôi tin tưởng nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm - tài sản quý giá mà Giải thưởng giúp các bạn rèn luyện. Tôi kỳ vọng từ những dự án hôm nay sẽ hình thành nên các sản phẩm hữu ích, những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, góp phần khẳng định trí tuệ Việt và lan tỏa giá trị thiết thực ra thế giới"./.

