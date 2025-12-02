CEO Microsoft khẳng định vai trò của trí tuệ cảm xúc trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên thông minh hơn, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ Microsoft, ông Satya Nadella, cho rằng con người không thể chỉ dựa vào trí óc đơn thuần để đạt được thành công trong công việc.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với ông Mathias Döpfner - CEO của tập đoàn truyền thông Axel Springer, ông Nadella cho rằng trí tuệ cảm xúc (EQ) đang ngày càng trở nên quan trọng tại nơi làm việc, trong bối cảnh AI đang đảm nhận nhiều tác vụ chuyên môn hơn.

Chia sẻ trong tập podcast "MD Meets" của ông Döpfner phát sóng mới đây, người đứng đầu Microsoft nhận định rằng chỉ số thông minh (IQ) có vai trò nhất định, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất cần thiết trong thế giới hiện nay. Ông Nadella nhấn mạnh quan điểm rằng, ít nhất là đối với các nhà lãnh đạo, việc chỉ sở hữu IQ mà thiếu đi EQ thì đó chỉ là một sự lãng phí trí tuệ.

Ông Nadella nhấn mạnh thêm rằng trí tuệ xã hội cũng đóng vai trò then chốt, đồng thời tái khẳng định quan điểm coi sự thấu cảm là một kỹ năng kinh doanh cốt lõi chứ không chỉ đơn thuần là kỹ năng mềm.

Khi được ông Döpfner đặt vấn đề liệu việc coi trọng sự thấu cảm có phải là lý do Microsoft yêu cầu nhân viên quay trở lại văn phòng từ đầu năm tới hay không, ông Nadella giải thích rằng trong kỷ nguyên AI, việc nhận thức rõ vai trò của sự hợp tác giữa người với người càng trở nên cấp thiết, và ông coi môi trường văn phòng chính là công cụ tối ưu nhất để thúc đẩy điều đó. Dù vậy, vị CEO này cũng bày tỏ rằng ông không muốn quá cứng nhắc trong việc thực thi các quy định bắt buộc quay lại làm việc này.

Microsoft đã sa thải hàng nghìn nhân sự trong năm nay, trong bối cảnh công ty gia tăng giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên.

Bên cạnh đó, theo các tài liệu mà Business Insider có được, ông Nadella vừa thực hiện một cuộc tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho Microsoft trong cuộc đua AI.

Đáng chú ý, trong một thông báo nội bộ hồi tháng 11, ông đã bổ nhiệm ông Rolf Harms – “công thần” từng giúp Microsoft thống lĩnh mảng điện toán đám mây – vào vị trí cố vấn kinh tế học AI.

Thông qua việc thành lập đội ngũ siêu trí tuệ mới, tập đoàn này đang tham vọng chinh phục trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), một công nghệ được kỳ vọng sẽ vượt qua khả năng của con người trong hàng loạt tác vụ phức tạp./.

Microsoft đầu tư hơn 15 tỷ USD để hỗ trợ UAE phát triển hạ tầng đám mây và AI Khoản đầu tư của Microsoft sẽ củng cố quan hệ đối tác công nghệ UAE-Mỹ, phản ánh cam kết của hai nước trong khai thác AI cho tăng trưởng bền vững, đa dạng hóa kinh tế và các cơ hội trong tương lai.