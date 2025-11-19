Google tung “tuyệt chiêu” mới nhằm tăng tốc trong đường đua AI

Ngày 18/11, Google chính thức giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Gemini 3, đồng thời tích hợp ngay lập tức vào công cụ tìm kiếm Google Search và ứng dụng Gemini.

Các động thái này thể hiện quyết tâm của Google trong việc duy trì vị thế dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu.

Theo Google, Gemini 3 là mô hình “thông minh nhất” mà hãng từng phát triển, với khả năng xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, cùng năng lực lập luận và tương tác sâu hơn so với phiên bản trước.

Công nghệ này sẽ trước tiên được cung cấp cho người dùng gói Gemini Pro và Ultra tại Mỹ, trước khi mở rộng toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn là tính năng “thinking” mới trong chế độ AI Mode của Google Search, cho phép mô hình đưa ra câu trả lời phân tích sâu hơn, được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc và sáng tạo. Theo Google, AI Overviews - công cụ tóm tắt thông tin bằng AI tích hợp trong tìm kiếm - hiện đã được hơn 2 tỷ người dùng mỗi tháng.

Gemini 3 ra mắt trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng tinh vi, kéo theo lo ngại về sai lệch thông tin và nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng. Google khẳng định đã tăng cường các biện pháp an toàn để giảm thiểu tình trạng “ảo giác” và ngăn chặn mô hình bị lợi dụng cho mục đích độc hại.

Cùng với Gemini 3, Google cũng công bố “Gemini Agent” - tính năng cho phép AI thực hiện các nhiệm vụ nhiều bước như sắp xếp email hoặc lập kế hoạch du lịch. Công ty cũng cho ra mắt nền tảng Antigravity - công cụ hỗ trợ các tác vụ lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tốc độ phát triển nhanh của Gemini phản ánh mức đầu tư khổng lồ của Alphabet vào AI. Tập đoàn “mẹ” của Google đã nâng ngân sách chi tiêu vốn năm 2025 lên 93 tỷ USD, chủ yếu dành cho AI.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng dấy lên lo ngại về “bong bóng đầu tư”, ngay cả khi giá trị thị trường của Alphabet tiếp tục tăng mạnh, hiện vào khoảng 3.400 tỷ USD.

Google cho biết việc tích hợp Gemini 3 vào tìm kiếm ngay từ ngày đầu phát hành là bước tiến lớn, giúp hãng rút ngắn đáng kể thời gian đưa công nghệ mới vào các dịch vụ cốt lõi - yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và các đối thủ lớn khác trong lĩnh vực AI./.

LG Uplus hợp tác với Google ra mắt tác nhân AI mới Trợ lý ixi-O AI được phát triển dựa trên Gemini 2.5 Flash Live, mô hình LLM mới nhất của Google, cho phép thực hiện tương tác văn bản và thoại hai chiều với chatbot Gemini với độ trễ thấp.