LG Uplus hợp tác với Google ra mắt tác nhân AI mới

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, LG Uplus - một trong những nhà mạng lớn tại nước này, vừa ra mắt tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) mới có tên Trợ lý ixi-O AI.

Đây là sản phẩm trong khuôn khổ hợp tác với Google, tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất và các công nghệ tìm kiếm của tập đoàn Mỹ.

Công ty Hàn Quốc cho biết trợ lý ixi-O AI được phát triển dựa trên Gemini 2.5 Flash Live, mô hình LLM mới nhất của Google, cho phép thực hiện tương tác văn bản và thoại hai chiều với chatbot Gemini với độ trễ thấp.

Tác nhân AI này cũng được kết hợp với dịch vụ tìm kiếm Google Search nhằm cung cấp câu trả lời chính xác và cập nhật hơn, kèm trích dẫn từ các nguồn được kiểm chứng.

Trên cơ sở kết hợp mô hình AI riêng của LG Uplus với LLM của Google, trợ lý ixi-O AI có thể tóm tắt các cuộc trò chuyện điện thoại, hỗ trợ sắp xếp và đưa ra gợi ý hội thoại dựa trên những bản tóm tắt đó.

Ngoài ra, trợ lý AI này còn có thể hiểu ngữ cảnh của cuộc gọi theo thời gian thực và cung cấp thông tin liên quan khi cần. Khi người dùng nói “Hey, ixio” trong lúc gọi điện hoặc nhấn nút gọi, AI sẽ tham gia cuộc trò chuyện để tìm thông tin và chia sẻ kết quả.

LG Uplus cho biết hãng sẽ thu thập phản hồi người dùng thông qua thử nghiệm beta đến cuối năm nay, trước khi đưa vào triển khai đầy đủ từ nửa đầu năm sau.

Ngoài ra, công ty Hàn Quốc cũng dự định mở rộng hợp tác với Google sang lĩnh vực AI hành động, hướng đến khả năng không chỉ cung cấp thông tin mà còn tự động thực hiện nhiệm vụ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mới.

LG Uplus cũng cho biết có kế hoạch giới thiệu các gói thuê bao tác nhân AI agent vào cuối tháng này, đi kèm với Google One, một dịch vụ lưu trữ mở rộng trên Google Drive, Gmail và Google Photos./.

