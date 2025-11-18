Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng, hàng loạt website không thể truy cập

Tối 18/11 (theo giờ Việt Nam), mạng lưới toàn cầu của Cloudflare, một trong những công ty cung cấp hạ tầng Internet cốt lõi lớn nhất thế giới, đã bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng, gây ra tình trạng gián đoạn truy cập trên diện rộng cho hàng triệu website và dịch vụ trực tuyến trên toàn cầu.

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 11:48 UTC (tức 18 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam). Ngay lập tức, hàng loạt người dùng đã báo cáo về việc không thể truy cập các trang web lớn sử dụng dịch vụ của Cloudflare.

ChatGPT không thể truy cập. (Ảnh chụp màn hình)

Trên trang trạng thái chính thức Cloudflare Status, Cloudflare đã phải nhanh chóng lên tiếng thừa nhận. Thông báo nêu rõ: "Chúng tôi đã nhận thức được và đang điều tra một sự cố ảnh hưởng đến nhiều khách hàng, bao gồm: Lỗi 500 lan rộng, Bảng điều khiển (Dashboard) và API của Cloudflare cũng gặp sự cố."

Lỗi HTTP 500 là một mã lỗi chung chỉ ra rằng máy chủ đang gặp phải một tình huống bất ngờ khiến nó không thể hoàn thành yêu cầu, trong trường hợp này là do sự cố từ phía Cloudflare.

"Chúng tôi đang nỗ lực tìm hiểu toàn bộ tác động và giảm thiểu sự cố này. Các cập nhật tiếp theo sẽ sớm được thông báo," trang chủ Cloudflare thông báo.

Đáng chú ý, song song với sự cố lỗi 500 lan rộng trên mạng lưới, Cloudflare cũng xác nhận sự cố ở hệ thống hỗ trợ khách hàng của mình. Khoảng 18 giờ 17 phút cùng ngày (giờ Việt Nam), công ty đã đưa ra thông báo:

"Nhà cung cấp cổng hỗ trợ của chúng tôi hiện đang gặp sự cố, do đó khách hàng có thể gặp lỗi khi xem hoặc phản hồi các yêu cầu hỗ trợ. Việc phản hồi các yêu cầu của khách hàng không bị ảnh hưởng, và khách hàng vẫn có thể liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tiếp (Doanh nghiệp và Doanh nghiệp) thông qua Bảng điều khiển Cloudflare hoặc qua đường dây điện thoại khẩn cấp (Doanh nghiệp). Chúng tôi đang hợp tác với nhà cung cấp bên thứ ba để tìm hiểu toàn bộ tác động và giảm thiểu sự cố này."

Mặc dù thông báo này không trực tiếp chỉ ra nguyên nhân của sự cố mạng lưới chính, nhưng nó dấy lên nghi vấn về việc một nhà cung cấp bên thứ ba có vai trò quan trọng trong hệ thống Cloudflare đang gặp vấn đề, có thể là nguồn cơn hoặc ít nhất là yếu tố cộng hưởng gây ra sự gián đoạn toàn diện này.

Downdetector, hệ thống giám sát sự cố theo thời gian thực cũng ghi nhận lượng báo cáo sự cố truy cập Cloudflare tăng đột biến, trong đó có 68% người dùng gặp vấn đề khi kết nối đến server, 24% liên quan đến website.

Tại Việt Nam, nhiều hệ thống phụ thuộc vào Cloudflare cho các dịch vụ cốt lõi như CDN, DNS hay WAF (Web Application Firewall) đang phải hứng chịu truy cập chậm, lỗi trang hoặc gián đoạn tạm thời.

Đối với người dùng và doanh nghiệp Việt Nam, sự cố này là một lời nhắc về rủi ro khi quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp hạ tầng duy nhất, đặc biệt đối với các website và ứng dụng kinh doanh quan trọng. Việc đa dạng hóa nhà cung cấp hoặc thiết lập các giải pháp dự phòng khẩn cấp đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trang web sử dụng dịch vụ của CloudFlare vẫn chưa thể truy cập. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân chính xác hay thời gian khắc phục hoàn toàn./.