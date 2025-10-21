Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo giả mạo VinaCapital để lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư về hai website giả mạo VinaCapital, lợi dụng thương hiệu quỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần thận trọng kiểm tra thông tin trước khi giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital liên quan đến dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư trên một số website như sau: https://vinacapital-trade.amtwznz.com/login và https://vinacapital.amtwznz.com/.

Đây là các trang web không được VinaCapital cấp phép, không thuộc hệ thống chính thức của quỹ và đang được sử dụng nhằm mục đích lừa đảo nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Người dân và nhà đầu tư được khuyến cáo so sánh thông tin trên các website nghi ngờ với thông tin chính thức từ VinaCapital, đồng thời cảnh giác với các yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, mật khẩu, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền từ các nguồn không xác thực.

Cảnh báo này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi tham gia đầu tư.

Hai website giả mạo nêu trên đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liệt kê để nhà đầu tư nhận diện và tránh tiếp cận./.

Phát hiện 72 website giả mạo các thương hiệu lớn để lừa đảo 72 website mới được phát hiện đều giả mạo sàn thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử, các thương hiệu lớn và giả mạo website cơ quan, tổ chức Nhà nước.