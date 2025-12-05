Hỗ trợ nạn nhân bom mìn và người khuyết tật tại Quảng Trị

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ nạn nhân/người khuyết tật và giáo dục nguy cơ bom mìn, vật nổ hướng đến một cộng đồng an toàn,” do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ với tổng trị giá 293.800 EUR (tương đương 8,89 tỷ đồng).

Đơn vị trực tiếp quản lý và thực hiện dự án là Trung tâm Phục hồi chức năng, Hỗ trợ người khuyết tật RENEW. Dự án triển khai đến ngày 31/7/2026 tại toàn bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, gồm cả khu vực biên giới.

Dự án nhằm hỗ trợ nạn nhân bom mìn và người khuyết tật thông qua cung cấp dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình; nâng cao nhận thức cộng đồng; thúc đẩy hòa nhập xã hội và hỗ trợ sinh kế. Đồng thời, dự án tăng cường khảo sát, rà phá, truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn nhằm giảm thiểu và tiến tới loại bỏ rủi ro từ vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cấp miễn phí 100 xe lăn, 30 xe lắc, 70 dụng cụ chỉnh hình; hỗ trợ cải thiện điều kiện sản xuất cho 5 cơ sở của người khuyết tật; duy trì chăm sóc và phục hồi chức năng cho 35 trẻ khuyết tật tại 3 cơ sở; khoảng 1.200 người khuyết tật được nâng cao nhận thức pháp luật; 42 người khuyết tật nặng được hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận sinh hoạt; 150 hộ người khuyết tật khó khăn được hỗ trợ thiết bị bếp; 30 hộ được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế.

Trong lĩnh vực giáo dục - phòng tránh bom mìn, dự án sẽ tổ chức 85 chuyến tham quan cho khoảng 2.720 lượt trẻ em, thanh thiếu niên; 55 hoạt động ngoại khóa tại trường cho 12.650 lượt người hưởng lợi; 70 hoạt động truyền thông qua bóng đá vui cho 6.500 lượt trẻ em và thanh thiếu niên.

Thông điệp “Bước chân an toàn” được lan tỏa rộng rãi qua truyền thông cộng đồng và các nền tảng số; đồng thời ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thực tế ảo trong trưng bày, giáo dục tại Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn. Dự án cũng tập huấn cho 35 cộng tác viên nòng cốt là giáo viên, cán bộ Đoàn và lực lượng liên quan tại cơ sở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Trung tâm Phục hồi chức năng, Hỗ trợ người khuyết tật RENEW phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ireland, Công an tỉnh và chính quyền địa phương triển khai đúng nội dung viện trợ, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết gửi các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện theo quy định./.

