VietinBank tiên phong cung cấp giải pháp thanh toán cho giao thông công cộng

Sáng 5/12/2025, tại lễ công bố kết quả Kế hoạch 428, Hà Nội Metro chính thức thông báo triển khai giải pháp định danh - xác thực sinh trắc học và thanh toán không tiền mặt cho hành khách đi tàu điện.

Cụ thể, toàn bộ hành khách sử dụng tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ di chuyển qua cổng soát vé tự động với công nghệ định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt.

VietinBank phối hợp cùng Hà Nội Metro tích hợp hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép hành khách quẹt thẻ ngân hàng để qua cổng soát vé.

Nhờ đó, hành khách đi tàu không cần mang theo tiền mặt, vé giấy hay thẻ từ riêng -chỉ cần quẹt thẻ VietinBank Visa là có thể lên tàu ngay. Giải pháp này đặc biệt hữu ích với người đi làm, học sinh - sinh viên và cả người lớn tuổi muốn sử dụng metro hàng ngày.

Với giải pháp thanh toán này mang lại nhiều lợi ích cho hành khách là nhanh - gọn - an toàn, khách hàng chỉ cần quẹt thẻ - qua cổng - lên tàu, không cần xếp hàng, không cần soát vé thủ công.

Ngoài ra, VietinBank giúp người dân tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, trong xu hướng chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, giải pháp này cũng thân thiện với môi trường và đô thị, giảm phát hành vé giấy/nhựa, giảm ùn tắc tại ga, góp phần xây dựng giao thông xanh - bền vững.

Hiện tại, VietinBank đang triển khai chương trình “Một chạm - đi mọi trạm” với ưu đãi miễn phí chuyến đi khi khách hàng sử dụng thẻ VietinBank Visa để thanh toán. Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây./.

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông cho khách thử nghiệm định danh điện tử Những hành khách khi kích hoạt tài khoản bằng căn cước công dân gắn chíp trên App Hà Nội Metro hoặc VISA sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền vé đi tàu Cát Linh-Hà Đông.