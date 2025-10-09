Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo

Sáng 9/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khởi công dự án đường sắt đô thị (Metro) số 2 (đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo). Tổng mức đầu tư dự án trên 35.000 tỷ đồng.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban Quản lý dự án Metro Hà Nội cho biết, đây là công trình quan trọng cấp quốc gia, sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) kết hợp vốn đối ứng từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội, là biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tuyến Metro có chiều dài gần 11km, gồm 1,94km đi trên cao và 9km đi ngầm, với 10 nhà ga C1-Xuân Đỉnh, C2-Ngoại Giao Đoàn, C3-Tây Hồ Tây, C4-Bưởi, C5-Quần Ngựa, C6-Bách Thảo, C7-Hồ Tây, C8-Hàng Đậu, C9-Hoàn Kiếm và C10-Trần Hưng Đạo.

Riêng khu vực Depot Xuân Đỉnh có diện tích 11,3ha, là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo vận hành và được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông (TOD), gắn kết hạ tầng giao thông với phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Theo ông Nguyễn Cao Minh, dự án khi vận hành, không chỉ góp phần giảm ùn tắc, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống, tuyến Metro số 2, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, nối liền quá khứ ngàn năm văn hiến với tương lai đô thị hiện đại, kiến tạo diện mạo mới cho Thủ đô văn minh, năng động và bền vững.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị xanh, bền vững, Metro Hà Nội quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, chất lượng, đưa tuyến Metro 2 trở thành biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, việc khởi công dự án đúng thời điểm cả thành phố đang trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông Dương Đức Tuấn, đây không chỉ là dự án trọng điểm của Thủ đô mà còn là biểu tượng của tầm nhìn, ý chí khát vọng đổi mới hướng tới mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Đồng thời, kết nối giá trị lịch sử-văn hóa của Thăng Long-Hà Nội với nhịp sống năng động của thời đại mới.

Đáng chú ý, dự án được quy hoạch theo mô hình TOD tại Depot Xuân Đỉnh là mô hình TOD đầu tiên tại Việt Nam, là sự kết hợp giữa các chức năng vừa là điểm trung chuyển vận tải hành khách, dịch vụ, thương mại và nhà ở hỗn hợp.

Bên cạnh đó, tại ga ngầm C9 kết nối với Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, sẽ tạo thành khu vực TOD đảm bảo gắn kết giao thông ngầm với không gian công cộng, bảo tồn di sản, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc - góp phần tôn vinh trung tâm văn hóa-lịch sử nghìn năm của Thủ đô.

Dự kiến Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển 15 tuyến đường sắt đô thị với 619km, hình thành mạng lưới giao thông cộng cộng khối lượng lớn, hiện đại và đồng bộ, đảm bảo di chuyển nhanh, bền vững và thận thiện với môi trường.

Việc khởi công dự án này, là khởi đầu quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô. Qua đó, thể hiện tầm nhìn, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị, các sở, ngành thành phố, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. Các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ dự án đầu tư./.

