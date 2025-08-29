Hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội chạy xuyên đêm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời bảo đảm an toàn, thuận tiện và nâng cao chất lượng phục vụ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai kế hoạch vận hành cho cả hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội.

Trong các ngày 29-30/8, 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội sẽ được tổ chức chạy kéo dài để tăng cường phục vụ hành khách.

Cụ thể, ngày 29/8, tàu hoạt động liên tục từ 5h30 ngày 29/8 đến 3h10 ngày 30/8, với tần suất 10 phút/chuyến.

Ngày 30/8, tàu chạy từ 4h30-22h00. Trong đó, từ 4h30-7h30 và 11h-14h tần suất 6 phút/chuyến, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút/chuyến.

Phía Hà Nội Metro cũng lưu ý, từ 3h10-4h30 ngày 30/8, tàu sẽ tạm dừng kỹ thuật để bảo trì và kiểm tra hệ thống nhằm bảo đảm an toàn vận hành sau đó.

Từ 00h00 ngày 30/8-2/9/2025, hành khách di chuyển tại tất cả các ga trên hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội sẽ được miễn phí vé đi tàu.

Ngoài ra, Hà Nội Metro đã lắp đặt 15 buồng vệ sinh lưu động bên ngoài Ga Cát Linh (4 buồng tại Ngõ 167 Hào Nam), đồng thời bên ngoài Ga Cầu Giấy cũng được bố trí thêm 4 buồng vệ sinh giúp hành khách có thể chủ động vệ sinh cá nhân trước khi lên tàu.

Nhằm hướng tới sự an toàn và trải nghiệm tốt nhất của hành khách khi sử dụng tàu điện trong những ngày diễn ra các sự kiện A80, Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Hành khách nên ăn uống đầy đủ, chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lượng khách đông và có thể phải xếp hàng trong thời gian dài; hành khách cần chú ý bảo vệ tư trang cá nhân, tránh để thất lạc hoặc bị lợi dụng sơ hở.

Hành khách nên ưu tiên sử dụng nhà vệ sinh bên trong nhà ga trước khi ra khỏi cổng soát vé đồng thời lưu ý sau khi đã ra ngoài thì sẽ không thể quay lại khu vực trong ga./.

Hà Nội miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh Từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách.