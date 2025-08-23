Hà Nội điều chỉnh hoạt động xe buýt, đường sắt đô thị trong buổi hợp luyện lần 2

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa đề nghị các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng phối hợp thực hiện điều chỉnh một số lộ trình hoạt động và dịch vụ nhằm bảo đảm hệ thống vận tải bằng xe buýt và đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong ngày tổ chức Tổng hợp luyện lần 2 (ngày 24/8) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: Dừng hoạt động đối với 18 tuyến xe buýt (tuyến số 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, Citytour 02) kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2; điều chỉnh lộ trình đối với 51 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2.

Trong số đó, các đơn vị điều chỉnh lộ trình đối với 14 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48); điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 224, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69); bổ sung thêm 3 tuyến buýt kết nối với ga Cát Linh (tuyến số 02, 08B, E09) và 5 tuyến buýt kết nối với ga Cầu Giấy (tuyến số 143, 58, 13, 161, 09B) để tăng cường giải tỏa hành khách.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cũng điều chỉnh dịch vụ đối với 29 tuyến buýt phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2.

Các đơn vị điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông đối với 5 tuyến (tuyến số 25, 35A, 43, 50, 26), điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động đến 22h-24h đối với 24 tuyến (tuyến số 72, 123, 27, 49, 124, E01, E04, E06, E09, E02, 08A, 08B, 09A, 09B, 21A, 02, 22A, 32, 107, BRT01, 20A, 58, 163, 28) để tăng cường giải tỏa hành khách kết nối với các điểm trung chuyển, ga đầu cuối, các ga dọc đường của 2 tuyến đường sắt đô thị.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đề nghị đối với các tuyến điều chỉnh lộ trình, điều chỉnh điểm đầu cuối, điều chỉnh quay đầu (không điều chỉnh dịch vụ) thực hiện theo lộ trình quy định đến 16h30 hoặc đến khi có yêu cầu của lực lượng chức năng, từ thời điểm cấm đường theo yêu cầu của lực lượng chức năng đến hết ca sẽ thực hiện theo phương án điều chỉnh.

Đối với các tuyến buýt quay đầu phải điều chỉnh dịch vụ, thực hiện theo biểu đồ chạy xe điều chỉnh theo kế hoạch (từ 16h-16h30) kể từ thời điểm cấm đường theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Đối với 29 tuyến buýt phải điều chỉnh dịch vụ trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị vận tải thống nhất sử dụng lệnh vận chuyển riêng, sử dụng vé giấy dự phòng (đối với các tuyến buýt áp dụng thí điểm vé điện tử) kể từ thời điểm sử dụng biểu đồ chạy xe mới trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2.

Đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn-Ga Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cũng đề nghị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đường sắt Hà Nội tổ chức kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến đường sắt đô thị đến 24h (từ 5h30 đến 24h); trong đó, tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông thực hiện giãn cách chạy tàu 6 phút 30 giây từ 10h đến 24h, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút và tuyến 3.1 Nhổn-Cầu Giấy thực hiện giãn cách chạy tàu 6 phút từ 10h đến 24h, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Cùng với đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội chuẩn bị, cấp phát đầy đủ vé lượt giấy dự phòng trên 2 tuyến đường sắt đô thị đảm bảo trường hợp hành khách tăng đột biến; bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại các nhà ga trong trường hợp hành khách tăng đột biến và thực hiện bán trước vé lượt cho hành khách các ngày 27, 29/8 khi có yêu cầu.

Ngoài ra, công ty bố trí, sắp xếp, phân luồng lối vào-ra theo hình “zic zắc” tại các nhà ga của 2 tuyến đường sắt đô thị (đặc biệt ga Cát Linh, Cầu Giấy) để đảm bảo trật tự khi xếp hàng lấy vé và tránh tình trạng xô đẩy; phối hợp thông tin tuyên truyền đến người dân về việc tổ chức vận hành các tuyến đường sắt đô thị trong ngày 24/8 để người dân nắm được thông tin và chủ động trong việc đi lại; theo dõi và phát hiện kịp thời các sự cố (nếu có) trong quá trình vận hành, thông tin và phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội để khắc phục./.

Người dân đổ xô đi tàu Cát Linh-Hà Đông để chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành Rất đông người dân đã lựa chọn tàu trên cao Cát Linh-Hà Đông làm phương tiện di chuyển đến khu vực chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào 20h ngày 21/8.