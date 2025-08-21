Hà Nội: Dân di chuyển thuận lợi trong ngày đầu phân luồng phục vụ hợp luyện

Từ 11 giờ 30 phút ngày 21/8, nhiều tuyến đường tại Thủ đô đã được lực lượng chức năng tổ chức phân luồng phù hợp nhằm phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ Diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Các lực lượng chức năng linh hoạt điều chỉnh việc đóng, mở đường để vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động diễu binh, diễu hành vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân.

Trưa 21/8, tại một số tuyến đường như Điện Biên Phủ, Hùng Vương-Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tông…, các chốt phân luồng giao thông đã được thiết lập từ 11 giờ 30 phút.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với quân đội và công an các phường, xã để hướng dẫn phương tiện từ xa, đặc biệt là tại các tuyến đường từ vành đai 2 trở vào. Các phương tiện được hướng dẫn không đi vào khu vực hạn chế và được chỉ dẫn nơi gửi xe tại các điểm do chính quyền địa phương quy định. Người dân được lực lượng chức năng tạo điều kiện tối đa ra vào nơi cư trú, di chuyển thuận lợi đến nơi làm việc và ngược lại.

Không khí háo hức chờ đón các đoàn diễu hành, diễu binh chuẩn bị cho buổi Tổng hợp luyện lần 1 tràn ngập các phố phường Thủ đô. Tại phường Tràng Tiền, người dân ngồi trật tự trên vỉa hè, chờ các đoàn xe đi qua, sẵn sàng chấp hành hiệu lệnh chỉ huy của lực lượng chức năng.

Anh Nguyễn Đức Ba, 25 tuổi (tài xế xe ôm công nghệ, trú tại phường Từ Liêm) chia sẻ, anh ra khỏi nhà từ sáng sớm với tâm lý lo lắng do điều kiện công việc phải di chuyển nhiều nơi trong nội thành (gồm cả những khu vực phân luồng, hạn chế di chuyển).

Tuy nhiên được sự hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa từ lực lượng chức năng cũng như nắm bắt được lịch điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông trên các phương tiện truyền thông, anh không gặp nhiều khó khăn với lộ trình di chuyển. Công việc của anh hầu như không bị ảnh hưởng.

Anh Tô Hữu Thành (sinh năm 1983, làm việc tại Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) cho biết công ty nằm trong khu vực hạn chế các phương tiện di chuyển trong thời gian diễn ra Tổng hợp luyện lần 1. Với sự điều tiết, tạo điều kiện của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an phường, lộ trình đi làm của anh tuy có khác mọi ngày nhưng vẫn diễn ra thuận lợi.

Công an các phường - nơi có nhiều tuyến phố cấm triệt để và hạn chế phương tiện di chuyển đã chủ động bố trí lực lượng ứng trực từ sớm, phối hợp cùng cảnh sát giao thông và lực lượng quân đội hỗ trợ tối đa người dân.

Là địa bàn có nhiều tuyến phố nằm trong danh mục cấm triệt để và hạn chế phương tiện di chuyển, phục vụ Tổng hợp luyện lần 1, phường Ngọc Hà đã chủ động xây dựng phương án, bố trí 100% quân số ứng trực tại 47 điểm trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Trung tá Đỗ Quốc Minh, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết, từ 7 giờ sáng, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các điểm nút giao thông, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và quân đội tổ chức phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi. Đối với những trường hợp người dân ra vào nơi cư trú trong thời gian cấm đường, người dân cần xuất trình căn cước công dân để được lực lượng chức năng hỗ trợ tốt nhất.

Theo kế hoạch, chương trình Tổng hợp luyện lần 1 diễn ra vào 20 giờ ngày 21/8. Căn cứ tình hình thực tế, các đội cảnh sát giao thông chủ động xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm an ninh, an toàn.

Đặc biệt, lực lượng đã linh hoạt đóng, mở các chiều đường để vừa bảo đảm cho hoạt động diễu binh, diễu hành diễn ra theo kế hoạch, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài phân luồng giao thông, tại các khu vực trọng điểm nơi diễn ra sự kiện, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội còn huy động tối đa quân số, phương tiện, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an các tỉnh giáp ranh tổ chức phân luồng từ xa, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho toàn bộ chương trình Tổng hợp luyện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Công an thành phố Hà Nội, vào cuộc chủ động của cảnh sát giao thông và công an các địa phương, với sự đồng thuận, phối hợp của người dân, tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực phân luồng đều ổn định và không xảy ra ùn tắc.../.

