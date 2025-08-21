Multimedia
Các tuyến buýt bị tạm dừng để phục vụ tập luyện diễu binh Quốc khánh 2/9

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội thông báo phương án xe buýt trong thời gian phân luồng phục vụ luyện tập diễu binh, diễu hành trước Quốc khánh 2/9.

Bản tin 60s ngày 21/8/2025 gồm những nội dung sau:

Phát miễn phí nước uống, lương khô cho người dân xem diễu binh, diễu hành.

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba đạt hơn 358 tỷ đồng sau một tuần phát động.

Đà Lạt cho phép dịch vụ đạp vịt hồ Xuân Hương hoạt động trở lại.

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng núp bóng quán sinh tố của “Má Hạnh”.

Tỷ phú Musk bị kiện tổ chức xổ số triệu đô trái phép.

Israel phê duyệt dự án có thể “xóa sổ” ý tưởng về nhà nước Palestine.

Mỹ bổ sung tiêu chí “chống Mỹ” vào xét duyệt nhập cư./.

#Phát đồ ăn diễu binh #tuyến buýt diễu binh #diễu binh a80 #ủng hộ cuba #đạp vịt đà lạt #má hạnh #musk bị kiện #mỹ xét nhập cư

