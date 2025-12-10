Multimedia
Tổng thống Donald Trump tuyên bố "mối đe dọa an ninh lớn nhất" nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng phán quyết mà Tòa án Tối cao nước này có thể đưa ra nhằm chống lại quyền áp đặt thuế quan của ông sẽ đe dọa an ninh quốc gia.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Trump tuyên bố "mối đe dọa an ninh lớn nhất" nước Mỹ.

Israel tuyên bố không kích Hezbollah tại Liban.

Liên hợp quốc và Slovenia quan ngại việc Israel xâm nhập bất hợp pháp.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
