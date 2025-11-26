Bản tin 60s ngày 26/11/2025 gồm những nội dung sau:

Nam Trung Bộ cảnh giác trước diễn biến mới của bão số 15.

Hà Nội chỉnh trang hàng loạt vỉa hè, nhiều khu phố “thay áo mới”.

Nguyên nhân thu hồi thuốc cảm cúm trẻ em Padobaby trên toàn quốc.

Bắt giữ nghi phạm giấu cả nghìn viên ma túy ở nghĩa địa Quảng Trị.

Đề xuất bổ sung nội dung thực hành với người thi bằng lái xe máy.

Ukraine tiến gần thỏa thuận hòa bình, Nga giữ thái độ thận trọng.

Cận cảnh video nghi tên lửa phòng không rơi thẳng vào khu dân cư Nga.

Iran lên tiếng sau vụ chỉ huy Hezbollah bị hạ sát./.