Bản tin 60s ngày 24/11/2025 gồm những nội dung sau:

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi cá nhân để đổi xe máy điện.

Cảnh báo bão số 15 mang theo mưa lũ dữ dội hướng về Nam Trung Bộ.

Bước ngoặt mới của ‘Vua cua’ Cà Mau 1,8kg sau khi đoạt giải.

5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội.

Xe khách cháy bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu kế hoạch hòa bình không thành.

Lợi thế của Nga nếu giành được thành phố chiến lược ở Kharkov.

Hezbollah xác nhận thủ lĩnh quân sự thiệt mạng do đòn không kích của Israel./.