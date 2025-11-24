Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi cá nhân để đổi xe máy điện

Hà Nội dự kiến xem xét ban hành chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện năng lượng xanh, phát thải thấp trên toàn địa bàn.

Theo dõi VietnamPlus
Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi cá nhân để đổi xe máy điện
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 24/11/2025 gồm những nội dung sau:

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi cá nhân để đổi xe máy điện.

Cảnh báo bão số 15 mang theo mưa lũ dữ dội hướng về Nam Trung Bộ.

Bước ngoặt mới của ‘Vua cua’ Cà Mau 1,8kg sau khi đoạt giải.

5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội.

Xe khách cháy bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine nếu kế hoạch hòa bình không thành.

Lợi thế của Nga nếu giành được thành phố chiến lược ở Kharkov.

Hezbollah xác nhận thủ lĩnh quân sự thiệt mạng do đòn không kích của Israel./.

#Bão số 15 #bão #mưa lũ #ngập lụt #đổi xe máy điện #cấm xe máy #Vua cua Cà Mau #cháy nhà #cháy xe khách #cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương #tên lửa Tomahawk #Chiến sự Nga-Ukraine #viện trợ vũ khí Ukraine #Kharkov #Nga #Ukraine #Israel #Hezbollah #Beirut

Podcast mới nhất