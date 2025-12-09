Xã hội
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thông báo vụ diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị bắt

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM thông báo: diễn viên Nguyễn Lâm Thái, bị bắt ở Lâm Đồng vì nghi liên quan vụ trộm tài sản thí sinh Mexico tại Miss Cosmo 2025, không phải sinh viên của trường.

Hồng Hải
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thông báo vụ diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị bắt
Bản tin 60s ngày 9/12/2025 gồm những nội dung sau:

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thông báo khẩn vụ diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị bắt.

Nguyên nhân tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời, hưởng thọ 68 tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh se lạnh, người dân phải mặc áo khoác khi ra đường.

Có gì thú vị tại SEA Games 33 khai mạc tại Thái Lan?

Nga siết an ninh hàng không sau cảnh báo UAV.

Tàu sân bay Liêu Ninh tiếp tục diễn tập gần Okinawa.

Campuchia thông báo thiệt hại trong cuộc xung đột với Thái Lan./.

Hồng Hải
(Vietnam+)
