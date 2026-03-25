Bốn cựu cán bộ Công ty Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ lĩnh án

Chiều 25/3, sau khi xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án đối với 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hai tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ."

Cụ thể, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc, cựu Tổng giám đốc CIPCO 14 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Tổng hợp chung hình phạt bị cáo Phúc phải chấp hành là 16 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tiên (cựu Trưởng phòng Kế toán) 13 năm tù, Trần Ngọc Trung (cựu Phó phòng Kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù cùng về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản."

Bị cáo Đặng Minh Thừa (cựu Phó Giám đốc chi nhánh phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIPCO) bị phạt 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trần Văn Phúc lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà (để tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ-Thới Lai); chi công tác không đúng quy định số tiền 2,1 tỷ đồng, đã nộp khắc phục (hoàn ứng) cho CIPCO 1,55 tỷ trước khi cơ quan điều tra phát hiện.

Hành vi của bị can Phúc là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO 550 triệu đồng.

Ngoài ra, Phúc cùng với Trương Văn Tiên, Trần Ngọc Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản Song Trang (Công ty Song Trang) phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu đồng; thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên thương mại, dịch vụ Nam Mỹ (Công ty Nam Mỹ) 150 triệu đồng.

Cụ thể, đầu năm 2024, sau khi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản Vạn Vinh (Công ty Vạn Vinh) nhận chuyển nhượng nhà máy từ Công ty Song Trang tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, doanh nghiệp đã liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất.

Trong quá trình làm việc, Trần Ngọc Trung, đại diện CIPCO, đã báo giá thuê đất là 4 USD/m2/năm. Sau đó, Trung thông báo lại cho doanh nghiệp rằng theo chỉ đạo của lãnh đạo CIPCO, trên hợp đồng sẽ ghi mức giá 3 USD/m2/năm, phần chênh lệch 1 USD/m2/năm (tương đương 942 triệu đồng) phải được thanh toán ngoài hợp đồng.

Bị cáo Trần Văn Phúc (cựu Tổng Giám đốc CIPCO) trả lời Hội đồng Xét xử tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện Công ty Vạn Vinh và Công ty Song Trang có xin giảm số tiền ngoài hợp đồng còn 500 triệu nhưng Phúc không đồng ý. Tiên và Trung gây sức ép, yêu cầu đại diện Công ty Song Trang phải chuyển đủ số tiền. Sau đó, doanh nghiệp đã chuyển đủ 942 triệu đồng vào các tài khoản trung gian theo yêu cầu.

Còn với Công ty Nam Mỹ, sau nhiều năm cho Công ty Nam Mỹ sử dụng miễn phí hành lang an toàn kỹ thuật làm nơi đậu xe nhân viên thì năm 2023, CIPCO có nhiều văn bản buộc Công ty Nam Mỹ hoàn trả phần đất này.

Hai bên thương lượng để Công ty Nam Mỹ thuê lại với giá 150 triệu đồng/năm nhưng phía CIPCO nhận tiền mà không làm hợp đồng thuê và để ngoài sổ sách kế toán.

Cáo trạng quy kết bị can Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền 1,092 tỷ đồng.

Bị can Đặng Minh Thừa quá trình thực hiện nhiệm vụ đã cùng với Phúc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà không đúng quy định số tiền 2,1 tỷ đồng, đã nộp khắc phục 1,55 tỷ đồng. Bị can Thừa và Phúc gây thiệt hại cho CIPCO 550 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo Phúc, Tiên, Trung đã nhận của Công ty Nam Mỹ 150 triệu đồng tiền thuê mặt bằng nhưng không báo cáo tài chính với Công ty.

Các bị cáo này cũng lợi dụng việc Công ty Vạn Vinh nhận chuyển nhượng Công ty Song Trang, ký lại hợp đồng thuê đất, Công ty Song Trang phải đóng tiền ngoài hợp đồng, chiếm đoạt 942 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Phúc, Tiên, Trung hoàn lại kế toán các khoản đã tạm ứng trước đó, riêng Tiên tự xử lý 92 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo Phúc, Thừa tạm ứng của CIPCO 550 triệu đồng để đổi sang tiền USD, mua rượu, tôm khô, ấm chén làm quà tặng cho người có chức vụ quyền hạn nhằm mục đích chào hỏi, tiếp cận đầu tư dự án để tranh thủ sự ủng hộ, gây thiệt hại tài sản của Công ty. Do đó, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Các bị cáo thống nhất thực hiện hành vi phạm tội nên thuộc trường hợp đồng phạm nhưng mang tính giản đơn.

Tòa xác định hành vi của các bị cáo Phúc, Tiên, Trung là đặc biệt nghiêm trọng, hành của bị cáo Thừa là nghiêm trọng; không chỉ xâm phạm về quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp...

Tuy nhiên, khi cá thể hóa hình phạt, tòa cũng xác định các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, một số bị cáo quá trình công tác có nhiều giấy khen, bằng khen, có người thân có công với cách mạng... nên đã tuyên các mức án như trên./.

Truy tố 4 cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ Các bị can gồm: Đặng Minh Thừa (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh).