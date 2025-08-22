Truy tố 4 cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can là cựu lãnh đạo và cán bộ Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ."

Các bị can gồm: Đặng Minh Thừa (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh).

Tháng 9/2024, Trần Văn Phúc cùng Trương Văn Tiên, Trần Ngọc Trung bị bắt với cáo buộc thu tiền ngoài hợp đồng thuê đất. Tháng 3/2025, Đặng Minh Thừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ" theo điều 364 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân này đã có hành vi yêu cầu doanh nghiệp chi trả các khoản tiền ngoài hợp đồng thuê đất, sau đó sử dụng một phần số tiền này để đưa cho một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn nhằm được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Kết luận điều tra xác định, đầu năm 2024, sau khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Vạn Vinh nhận chuyển nhượng nhà máy từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Song Trang tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, doanh nghiệp này đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ để ký lại hợp đồng thuê đất.

Quá trình làm việc, Trần Ngọc Trung - đại diện Công ty đã báo giá thuê đất là 4 USD/m2/năm. Sau đó, Trung thông báo lại cho Công ty Vạn Vinh rằng, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ, trên hợp đồng sẽ ghi mức giá 3 USD/m2/năm, phần chênh lệch 1 USD/m2/năm (tương đương 942 triệu đồng) phải được thanh toán ngoài hợp đồng.

Đại diện doanh nghiệp đề nghị giảm số tiền ngoài hợp đồng xuống 500 triệu đồng nhưng không được chấp thuận; sau đó doanh nghiệp đã chuyển đủ 942 triệu đồng vào các tài khoản trung gian theo yêu cầu.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Tiên thừa nhận đã chỉ đạo việc nhận khoản tiền này. Trần Ngọc Trung khai thực hiện theo chỉ đạo của Tiên và có báo cáo cho Trần Văn Phúc. Bị can Phúc cũng thừa nhận đã đồng ý với phương án trên với lý do dùng để chi cho các khoản không thể ghi hóa đơn.

Số tiền 942 triệu đồng sau khi nhận được đã được các bị can phân chia: 550 triệu đồng được chuyển để hoàn ứng cho kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ, 242 triệu đồng được chuyển vào tài khoản cá nhân của Trương Văn Tiên, số tiền còn lại được chuyển qua một nhân viên khác.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can Phúc, Tiên và Trung đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản." Đến nay, bị can Phúc đã nộp lại 300 triệu đồng, bị can Tiên đã nộp 642 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra xác định, các lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được và các khoản tạm ứng của công ty để đưa hối lộ cho các cựu lãnh đạo của thành phố Cần Thơ (cũ), mục đích là để xin tiếp cận đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chấp thuận cho tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lại có văn bản chấp thuận cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án. Để được tiếp cận dự án, bị can Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc đã bàn bạc, chuẩn bị tiền và quà để tiếp cận các lãnh đạo thành phố.

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản đồng ý cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Kết luận điều tra nêu rõ, một số lãnh đạo liên quan không thừa nhận việc nhận hối lộ và cho biết đó là quà Tết của doanh nghiệp; những người này đã nộp lại các khoản tiền từ 5.000 đến 20.000 USD. Cơ quan điều tra chưa thu thập đủ tài liệu, căn cứ để xử lý tội "Nhận hối lộ", sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư dự án theo đúng thẩm quyền. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành văn bản chấp thuận Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ nghiên cứu đầu tư khi chưa đủ điều kiện đã tạo cơ chế "xin - cho", dễ phát sinh tiêu cực. Công an thành phố Cần Thơ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát quy trình ban hành văn bản chấp thuận chủ trương, đảm bảo đúng pháp luật, tránh phát sinh "giấy phép con".

Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là chủ đầu tư hai khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 với quy mô gần 300 ha, nằm dọc sông Hậu, giáp Quốc lộ 91, thuộc quận Bình Thủy và Ô Môn trước đây của thành phố.

Hai khu công nghiệp này cơ bản đã lấp đầy với gần 200 dự án của hơn 100 doanh nghiệp, vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD, chiếm trên 60% tổng vốn đăng ký vào 7 khu công nghiệp của Cần Thơ./.

