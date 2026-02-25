An Giang: Bắt nhóm thanh thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp manh động

Ngày 25/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Nhựt Chơn (sinh năm 2003) và Ngô Chí Hòa (sinh năm 1997) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản.”

Riêng N.Đ.H (sinh năm 2010) và Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 2008) đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Các đối tượng cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 21/2/2026, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (sinh năm 2003, cư trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) đến Công an xã Núi Cấm trình báo việc bị 4 thanh niên đi trên 2 xe mô tô chặn đầu xe tại khu vực ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm. Nhóm này dùng vật nghi là súng khống chế, cướp 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và 1,2 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài sản khác.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra vào thời điểm sau Tết, các đối tượng hoạt động manh động, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã Núi Cấm, Tri Tôn khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nhóm nghi phạm gồm N.Đ.H, Trần Nhựt Chơn, Ngô Chí Hòa và Nguyễn Anh Khoa. Sau gần 2 ngày truy xét, các đối tượng bị bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của các đối tượng, rạng sáng 21/2/2026, Chơn rủ N.Đ.H, Khoa và Chí Hòa mang theo một khẩu súng nhựa bắn đạn bi và một dao xếp dài khoảng 20cm, sử dụng 2 xe mô tô đi tìm người đi đường ở khu vực vắng để cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, tại khu vực ấp An Lộc, xã Tri Tôn, nhóm này phát hiện một phụ nữ đi xe mô tô, trên xe chở 2 giỏ trứng vịt và đeo túi xách. Các đối tượng áp sát, dùng dao khống chế cướp túi xách rồi tẩu thoát. Kiểm tra bên trong chỉ có 100.000 đồng.

Sau đó, khi đến ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm, nhóm đối tượng phát hiện chị Mỹ Hảo điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều liền chặn đầu xe, dùng súng nhựa đe dọa rồi cướp túi xách. Bên trong có 1 điện thoại iPhone 14 Plus và 1,2 triệu đồng. Chiếc điện thoại sau đó được mang bán với giá 4 triệu đồng. Số tiền cướp được và tiền bán điện thoại các đối tượng đã chia nhau tiêu xài hết.

Ngoài hai vụ việc trên, bước đầu các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn một số xã trong tỉnh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

