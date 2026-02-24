Đà Nẵng: Tạm giữ phương tiện bay không người lái hoạt động trái phép

Ngày 24/2, tại khu vực bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh), lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện, theo dõi và kịp thời tạm giữ một phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn ven biển, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện ông Trương N.T (35 tuổi, trú Tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Tiến hành kiểm tra thiết bị và dữ liệu lưu trữ, cơ quan chức năng xác định, ông Trương N.T đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp.

Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đối tượng đã điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích để người vi phạm nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, ngày 30/10/2025 của Chính phủ "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình."

Theo khoản 11, Điều 8 của Nghị định này, hành vi điều khiển phương tiện bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay có thể bị xử phạt hành chính từ 30-40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu phương tiện.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kiểm tra dữ liệu bay cho thấy, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đối tượng đã điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây, tình trạng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép trên địa bàn thành phố có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu vực ven biển, khu dân cư gần vùng cấm bay và hành lang bảo vệ an toàn bay.

Việc sử dụng flycam tự phát, không xin phép, không tuân thủ quy định về độ cao, phạm vi hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hàng không, ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng và quốc phòng.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, rà soát, truy vết, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái đến từng khu dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ flycam, người dân và du khách; yêu cầu ký cam kết không vi phạm vùng cấm bay, vùng hạn chế bay; qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay trên địa bàn thành phố./.

Khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay là vùng cấm bay flycam, drone Cảng hàng không, sân bay và toàn bộ khu vực lân cận là vùng cấm bay tuyệt đối và người dân tuyệt đối không tự ý bay UAV, drone, flycam khi chưa được cấp phép.