Bắc Ninh: Bắt đối tượng chửi bới, thu tiền trông xe trái phép của người đi lễ

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt, tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh), về hành vi cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Trước đó, quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự nắm được thông tin, ngày 21/2/2026, tài khoản Facebook “Nhà DL Kiên Khuyên” đăng tải clip phản ánh việc một người phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an xã xác minh điều tra. Kết quả xác minh, xác định người phụ nữ trong video là Nguyễn Thị Mùi.

Ngày 21/2/2026, bà Mùi đã có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép của khoảng 10 người với số tiền 420.000 đồng, tại đoạn đường vào Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu. Đồng thời, bà Mùi có các hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của anh N.M.K với mục đích buộc phải trả tiền, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Ngày 22/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã triệu tập, làm việc với bà Nguyễn Thị Mùi. Tại Cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Mùi đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra Lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản."

Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000 đồng ; 1 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 1 chiếc điện thoại di động iPhone Xs màu vàng của Nguyễn Thị Mùi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ điều tra xử lý nghiêm các hành vi phản cảm trong các lễ hội đầu Xuân./.

