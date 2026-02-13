Huế: Khởi tố 5 bị can buôn bán, vận chuyển “khí cười”

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ Luật Hình sự và “Vận chuyển hàng cấm” theo Điều 191 Bộ Luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phan Tuấn Quân (sinh năm 2003), Phan Tuấn Bôn (sinh năm 2001), Phan Tuấn Tú (sinh năm 2008), Phan Dũng (sinh năm 1975), cùng trú tại số 2/40/62 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, thành phố Huế và Nguyễn Tấn Đức, sinh năm 1992, trú tại thôn Gia Vấn, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N2O thường gọi là “khí cười”), do một nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế tổ chức thực hiện trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Huế, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa chỉ 2/40/62 Hoàng Thị Loan (nhà do ông Phan Dũng làm chủ) và phát hiện các đối tượng đang cất giấu 179 bình khí N2O với tổng khối lượng khoảng 1.074 kg; 160 van xả khí; 70 túi ni lông đựng bóng cao su-dụng cụ dùng để đưa khí N2O trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù biết việc kinh doanh, buôn bán khí N2O là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng do lợi nhuận cao nên đã câu kết thực hiện. Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền. Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Cơ quan Công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bắt bị can để tạm giam” đối với 2 bị can Phan Tuấn Quân, Phan Tuấn Bôn; áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 bị can Phan Tuấn Tú, Phan Dũng, Nguyễn Tấn Đức để phục vụ điều tra.

Khí N2O là mặt hàng thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế có sự kiểm soát chặt chẽ.

Việc lạm dụng, hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, thậm chí dẫn đến tử vong./.