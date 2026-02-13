Cận Tết Bính Ngọ 2026, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 vẫn chắc tay súng, trực chiến cao điểm bên bờ biển Đà Nẵng để bảo vệ vùng trời Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.

Bản tin 60s ngày 13/2/2026 gồm những nội dung sau:

“Lá chắn thép” bờ biển Đà Nẵng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc dịp Tết nguyên đán.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng bia hơi tại Bắc Ninh khiến một người tử vong.

Miền Bắc đón đợt tăng nhiệt lớn những ngày giáp Tết.

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành công trình tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19.

Chiêm ngưỡng linh vật ngựa khổng lồ trên khu “đất vàng” ở Thành phố Hồ Chí Minh.

“Cơn mưa tên lửa” của Nga dội xuống khiến thủ đô Kiev rung chuyển.

Căng thẳng leo thang sau vụ Nhật Bản bắt tàu cá Trung Quốc vi phạm.

Triều Tiên cảnh báo “sẵn sàng nổ súng” nếu phát hiện thêm UAV Hàn Quốc./.