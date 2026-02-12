6 tuần, 5 lá phổi mới: Kỳ tích hồi sinh sự sống

Bệnh viện Phổi Trung ương lập nên cột mốc đặc biệt: ghép phổi thành công liên tiếp 5 ca trong chưa đầy 2 tháng, minh chứng mạnh mẽ cho nghĩa cử hiến tạng và năng lực y học Việt Nam.

Chưa đầy 2 tháng, Bệnh viện Phổi Trung ương lập nên cột mốc đặc biệt: ghép phổi thành công liên tiếp 5 ca , trong đó 2 ca trong cùng ngày 9/11 và 3 ca liên tiếp trong một tuần tháng 11.

Tất cả 5 bệnh nhân đều đang hồi phục rõ rệt, kỳ tích này không chỉ là thành tựu chuyên môn mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho nghĩa cử hiến tạng và năng lực y học Việt Nam.

Đêm 31/12/2025, Trần Quốc Vũ bước vào ca ghép phổi trong ranh giới mong manh giữa sự sống và thời gian. Hơn một tháng sau, cũng chính chàng trai ấy trở lại tái khám với nhịp thở vững vàng, đi bộ nhiều cây số mỗi ngày, chuẩn bị đón một cái Tết trọn vẹn đầu tiên sau chuỗi ngày kiệt sức vì suy hô hấp.

Từ hy vọng mong manh trong thời gian chờ tạng, đến khoảnh khắc được báo “ca ghép thành công”, Vũ gọi đó là một cuộc đời mới.

Một hơi thở mới - được nối dài từ nghĩa cử hiến tạng và nỗ lực không ngừng của êkíp hồi sức, phẫu thuật, điều dưỡng./.