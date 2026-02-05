Phú Thọ phẫu thuật thành công cho trẻ 10 tuổi bị xoắn tinh hoàn

Sáng 5/2, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, các y, bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, bảo tồn tinh hoàn cho một bệnh nhi 10 tuổi bị xoắn tinh hoàn - một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có nguy cơ gây hoại tử và mất khả năng sinh sản nếu không được xử trí kịp thời.

Cụ thể, em là C.V.Q.B (10 tuổi, trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) nhập viện ngày 1/2/2026 trong tình trạng sưng đau vùng bìu.

Theo gia đình, khoảng 3 ngày trước, trẻ xuất hiện đau bụng quặn từng cơn kèm buồn nôn. Do triệu chứng ban đầu chủ yếu ở vùng bụng, trẻ được thăm khám và theo dõi tại cơ sở y tế địa phương.

Đến ngày thứ ba, khi xuất hiện thêm biểu hiện sưng đau vùng bìu, gia đình đã nhanh chóng chuyển trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm Doppler, các bác sỹ chẩn đoán, trẻ mắc hội chứng bìu cấp, theo dõi xoắn tinh hoàn và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong ngày.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ ghi nhận tinh hoàn của bệnh nhi bị xoắn một vòng rưỡi theo chiều kim đồng hồ. Do thời gian xoắn kéo dài, tinh hoàn đã chuyển màu tím đen, biểu hiện tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cục bộ.

Các bác sỹ đã tiến hành tháo xoắn, kết hợp phong bế và ủ gạc để theo dõi khả năng tưới máu. Sau khoảng 10 phút, các mạch máu bắt đầu lưu thông trở lại, tinh hoàn dần hồng hào cho thấy khả năng phục hồi tốt.

Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, vết mổ khô, tiến triển tốt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại Nhi tổng hợp.

Theo Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Đức Lân, Trưởng Khoa Ngoại Nhi tổng hợp (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ), xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa nam học đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cuống tinh hoàn bị xoắn quanh trục, gây tắc nghẽn mạch máu và có thể dẫn đến hoại tử nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh lý này thường gặp ở trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi) và lứa tuổi thanh thiếu niên. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm đau đột ngột, dữ dội vùng bìu; bìu sưng nề, đỏ hoặc tím tái; có thể kèm đau bụng dưới, buồn nôn, nôn dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa; tinh hoàn bên tổn thương thường treo cao hơn bình thường.

Từ trường hợp trên, các bác sỹ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện đau bụng kèm sưng đau vùng kín, phụ huynh không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời. Việc phát hiện sớm và xử trí trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn tinh hoàn và khả năng sinh sản sau này cho trẻ.

Theo số liệu chuyên môn, trong 6-8 giờ đầu kể từ khi xảy ra xoắn tinh hoàn, tỷ lệ bảo tồn có thể đạt 100%. Sau 12 giờ, tỷ lệ này giảm còn khoảng 50%; sau 24 giờ, khả năng bảo tồn chỉ còn dưới 10%, đa số trường hợp buộc phải cắt bỏ tinh hoàn./.

Gia Lai: Phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp ở trẻ hơn 2 tháng tuổi Qua thăm khám và siêu âm ổ bụng, các bác sỹ xác định trẻ bị hẹp phì đại môn vị - tình trạng cơ môn vị của dạ dày phì đại bất thường, gây cản trở lưu thông thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng.