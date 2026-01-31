Xã hội
Chương trình “Chăm sóc Sức khỏe Người Cao Tuổi – Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh năm 2026” được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai sáng nay, 31/1, tại Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo người cao tuổi trên địa bàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khoảng 1.000 người cao tuổi đã được các thầy thuốc trẻ đến từ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến Trung ương thăm khám, sàng lọc sức khoẻ, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người cao tuổi được thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định của bác sỹ như siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng được tham gia nhiều hoạt động thể dục bổ ích, khuyến khích tinh thần chăm sóc sức khỏe thường xuyên, phòng bệnh từ xa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ban tổ chức cũng trao những phần quà dinh dưỡng cho người cao tuổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ban tổ chức cũng gửi tặng 100 phần quà chúc Tết tới người cao tuổi tại địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho hay chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây cũng là hoạt động cụ thể của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW với định hướng rất rõ ràng về việc chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ cá nhân sang cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khám sàng lọc, tạo thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động cho người cao tuổi

Thông qua việc khám sàng lọc cho 1.000 người cao tuổi, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động, tham khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi Thủ đô.

