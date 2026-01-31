Khám sàng lọc, tạo thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động cho người cao tuổi

Thông qua việc khám sàng lọc cho 1.000 người cao tuổi, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động, tham khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi Thủ đô.