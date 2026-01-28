Cứu sống bệnh nhân mang nhóm máu hiếm Rh âm bị thai ngoài tử cung đoạn kẽ vỡ

Ngày 28/1, thông tin Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (thành phố Đà Nẵng) cho biết các bác sỹ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp thai ngoài tử cung đoạn kẽ vỡ trên bệnh nhân mang nhóm máu hiếm Rh âm. Đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân là chị H.L (32 tuổi, trú tại Đà Nẵng), nhập viện cấp cứu ngày 17/1 trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo bất thường kèm theo choáng và mệt mỏi.

Kết quả siêu âm cho thấy có khối bất thường cạnh phải tử cung và tràn dịch ổ bụng lượng vừa.

Trong quá trình theo dõi, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn biến nặng, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, mạch nhanh, tri giác có dấu hiệu ảnh hưởng.

Các bác sỹ Khoa Phụ sản đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn (Pink Code), chẩn đoán bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, biến chứng sốc mất máu và chuyển thẳng vào phòng mổ chỉ sau vài phút.

Theo Thạc sỹ, bác sỹ Lê Trí Bảo Châu, Trưởng Phòng khám Sản, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận ổ bụng có nhiều máu cục và máu sẫm, sừng phải tử cung căng phồng, đang chảy máu, phù hợp với chẩn đoán thai ngoài tử cung đoạn kẽ vỡ. Êkíp phẫu thuật đã tiến hành khâu cầm máu đoạn sừng tử cung phải và lấy khối thai ngoài.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân thuộc nhóm máu B Rh âm - nhóm máu hiếm. Trước tình trạng mất máu cấp, bệnh viện đã chủ động huy động nguồn máu khẩn, đồng thời kết nối với các câu lạc bộ ngân hàng máu hiếm tại Đà Nẵng để hỗ trợ.

Trong và sau phẫu thuật, bệnh nhân được truyền tổng cộng 3 đơn vị máu phù hợp, giúp ca mổ diễn ra an toàn.

Sau khoảng 1 giờ phẫu thuật, tình trạng chảy máu được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.

Sau hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, có thể vận động trở lại sau một ngày; các xét nghiệm cho thấy huyết sắc tố ổn định, nồng độ beta hCG giảm hơn 80% so với ban đầu. Bệnh nhân cũng được tiêm anti-D immunoglobulin để dự phòng bất đồng nhóm máu cho những lần mang thai sau.

Theo các bác sỹ, thai ngoài tử cung đoạn kẽ chiếm khoảng 2 4% tổng số ca thai ngoài tử cung nhưng nguy cơ tử vong của mẹ cao gấp 7-15 lần so với các thể khác. Trường hợp này đặc biệt nguy hiểm do bệnh nhân mang nhóm máu Rh âm, chỉ chiếm khoảng 0,04-0,07% dân số Việt Nam, gây nhiều khó khăn cho công tác cấp cứu và truyền máu.

Các bác sỹ khuyến cáo phụ nữ cần thăm khám phụ khoa định kỳ, chú ý các dấu hiệu bất thường như trễ kinh, đau bụng, ra huyết âm đạo để phát hiện sớm thai ngoài tử cung.

Riêng người mang nhóm máu hiếm nên chủ động lưu trữ thông tin nhóm máu và kết nối với các kênh hỗ trợ hiến máu nhằm kịp thời xử trí trong những tình huống khẩn cấp./.

