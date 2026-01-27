Vụ cháy chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hai nạn nhân đã tử vong

Mặc dù đã được các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng người mẹ N.T.L (32 tuổi) và bé gái L.N.L.D (9 tuổi) - nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh) không qua khỏi.

Ngày 27/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận hai nạn nhân đã tử vong.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ngày 24/1, đơn vị tiếp nhận bé gái L.N.L.D (9 tuổi) trong tình trạng rất nặng, bỏng lửa, suy hô hấp.

Do bé gái bị ngưng tim vì thiếu oxy não quá lâu nên được điều trị tích cực, thở máy. Sau đó, bé gái đã tử vong vào đêm 26/1.

Cũng trong ngày 27/1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, chị N.T.L. (32 tuổi) đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình. Thời điểm nhập viện, người phụ nữ duy trì được nhịp tim nhưng chức năng não không còn, tổn thương phế nang 2 bên, mũi và khí quản, phế quản có đọng than.

Liên quan đến nạn nhân còn lại trong vụ cháy, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, hiện bé gái L.T.N (6 tuổi) đang được lọc máu, thở máy và điều trị tích cực. Thời điểm nhập viện, trẻ bị bỏng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang dốc sức theo dõi sát sao tình hình của nạn nhân.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 24/1, ngọn lửa bùng phát tại một căn hộ trong chung cư Ehome S khiến một người phụ nữ và hai con gái bị ngạt khói, bỏng nặng. Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, sau đó chuyển lên các bệnh viện tuyến trên do tình trạng quá nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

