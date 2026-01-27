Tai nạn pháo tự chế: Cảnh báo những di chứng nặng nề với trẻ em

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận một ca bệnh bị chấn thương bàn tay do pháo tự chế phát nổ. Pháo tự chế nổ gây những tổn thương nặng, để lại nhiều di chứng, nhiều trường hợp khó phục hồi hoặc mất vĩnh viễn chức năng ở vùng bị tổn thương.

Người bệnh là Đ.A.T (15 tuổi, trú xã Cam An), khi nhập viện đã bị tổn thương, dập nát bàn tay trái nghiêm trọng. Các bác sỹ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổn thương, kết hợp xương và tạo hình mỏm cụt, nhằm bảo tồn tối đa chức năng cho người bệnh.

Hiện nay, vết thương của bệnh nhân đang dần hồi phục nhưng di chứng để lại rất nặng nề.

Em Đ.A.T kể, em tự tìm hiểu và chế tạo pháo nổ từ các vật liệu dễ mua. Trong quá trình thử nghiệm thì pháo bất ngờ phát nổ, gây thương tích nghiêm trọng.

Sau sự việc, ông Đ.T.T-cha của em Đ.A.T cũng nhận thức được rằng cha mẹ cần quan tâm, giám sát chặt các hoạt động của con em, không để trẻ tiếp xúc gần với các vật liệu nổ...

Theo thống kê của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, trong dịp giáp Tết Ất Tỵ 2025, trung tâm đã tiếp nhận 15 trường hợp tai nạn do pháo nổ, phần lớn là học sinh, thanh thiếu niên từ 10-16 tuổi.

Nhiều trường hợp bị dập nát bàn tay, bỏng mắt, bỏng mặt, thậm chí đa chấn thương phức tạp, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sinh hoạt. Một số bệnh nhân sau 1 năm tái khám, các tổn thương đã lành nhưng chức năng vận động ở những chỗ tổn thương bị mất vĩnh viễn.

Bác sỹ chuyên khoa II Trần Ngọc Khanh, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, vết thương do pháo nổ tự chế gây ra rất nghiêm trọng, nhất là ở các vùng mặt, mắt, tay, cổ, ngực.

Các vết thương thường phức tạp, dập nát mô mềm, bỏng sâu, có thể nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp và gây suy hô hấp. Thậm chí, nguy hiểm hơn còn ảnh hưởng đến sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay, chân, tổn thương sâu các cơ quan nội tạng.

Các ca bệnh như trên, thường điều trị rất dài ngày, tỷ lệ thương tích cao, để lại di chứng vĩnh viễn như mất chi, giảm thị lực, biến dạng vùng mặt hoặc suy giảm chức năng vận động.

Bác sỹ Trần Ngọc Khanh khuyến cáo điều quan trọng nhất để phòng, tránh tai nạn dạng này là cần thực hiện công tác dự phòng tốt, tránh xa nguồn gây tai nạn.

Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ con nhỏ; học sinh tuyệt đối không được tự chế tạo pháo nổ. Trong trường hợp cấp cứu cho tình huống này, người nhà cần sơ cứu vết thương đúng cách, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.../.

