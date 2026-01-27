Cơ cấu lao động nông thôn ngày càng tiệm cận khu vực phi nông nghiệp

Theo báo cáo sơ bộ kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, thời điểm 1/7/2025, số lao động hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 51,94% tổng số lao động khu vực nông thôn cả nước, giảm 4,36 điểm phần trăm so với năm 2016; tỷ trọng lao động phi nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 48,06% (năm 2016 chiếm 43,7%)…/.
Đồng Nai: Quý 1 năm 2026, các doanh nghiệp cần tuyển khoảng 35.000 lao động
Ngành nghề tuyển lao động nhiều là dệt may, giày da, xây dựng, đồ gỗ, cơ khí, điện tử, trong đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giày da cần tuyển lao động với số lượng trên 1.000 người.