Cơ cấu lao động nông thôn ngày càng tiệm cận khu vực phi nông nghiệp

Số liệu sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cho thấy lao động nông nghiệp chiếm 51,94% tổng lao động nông thôn, trong khi khu vực phi nông nghiệp tăng lên 48,06%.

Theo báo cáo sơ bộ kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, thời điểm 1/7/2025, số lao động hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 51,94% tổng số lao động khu vực nông thôn cả nước, giảm 4,36 điểm phần trăm so với năm 2016; tỷ trọng lao động phi nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 48,06% (năm 2016 chiếm 43,7%)…/.

#nông nghiệp #lao động #2025 #nông thôn #thủy sản #lâm nghiệp #kinh tế
