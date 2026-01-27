Thị trường

Nho cảnh Khánh Hòa đắt hàng dịp Tết Nguyên đán

Nho cảnh, nho bon-sai được biết đến là sản phẩm vừa lạ, vừa độc đáo nên được nhiều khách hàng lựa chọn mua để trưng bày vào các dịp Tết đến, Xuân về.

Nắm bắt được thị hiếu và nhu cầu của thị trường, các nhà vườn ở Khánh Hòa đã chuẩn bị hàng nghìn chậu nho cảnh với nhiều kiểu dáng độc đáo để phục vụ người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tết Nguyên đán #Nho cảnh #Khánh Hòa Khánh Hòa