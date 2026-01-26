Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, giao dịch ở mức 176,5 triệu đồng

Sáng nay (26/1), thị trường vàng trong nước chứng kiến đà tăng phi mã khi cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều "nhảy vọt" thêm từ 2,2-2,5 triệu đồng/lượng, thiết lập mặt bằng giá mới trên 176,5 triệu đồng/lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Tại thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 174,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 173,8-176,5 triệu đồng/lượng, cùng tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 23/1.

Cùng chung xu hướng "nóng" của thị trường, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với ngày 23/1; còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 173-176 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 23/1.

Trên giới giới, giá vàng đã vượt mốc 5.000 USD/ounce, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 5.087 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 161,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.113 đồng/USD, giảm 12 đồng so với ngày 23/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.018-26.368 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.012-26.368 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.028-26.368 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.000-26.368 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thế giới cán mốc lịch sử, lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce Trong phiên giao dịch ngày 25/1, giá vàng giao ngay có thời điểm lên tới 5.026 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng thời điểm, giá bạc cũng bứt phá mạnh khi vượt 106 USD/ounce.