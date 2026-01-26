Quảng Trị: Kè biển Nhật Lệ chưa nghiệm thu đã bị sóng đánh hư hỏng

Tuyến kè biển Nhật Lệ với tổng vốn đầu tư khoảng 35 tỷ đồng chưa được nghiệm thu đã bị sóng biển đánh hư hỏng gần 700m, sạt lở nhiều vị trí, đe dọa an toàn khu dân cư và cảnh quan du lịch.

Tuyến kè biển ven biển Nhật Lệ được khởi công xây dựng từ năm 2020 đến nay với tổng số vốn đầu tư khoảng 35 tỷ đồng với kỳ vọng chống xói lở và bảo vệ khu dân cư, chưa nghiệm thu đã bị sóng đảnh hỏng hơn 700m, và từ năm 2022 trở lại đây, mỗi mùa mưa bão, sóng tiếp tục xâm thực khiến chân kè bị khoét sâu nhưng chưa được sửa chữa do thiếu vốn.

Khu vực sạt lở có chiều dài gần 700m, bị sóng đánh nhiều điểm gẫy vụn, trơ cả sắt thép, tuyến đường trên thành bờ kè giáp khu dân cư bị đổ sập, nhiều khu vực sát nhà dân, nhà hàng, quán ăn khu nghỉ dưỡng tại phường Đồng Hới.

Tình trạng hư hỏng kéo dài không chỉ đe dọa an toàn công trình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân ven biển./.