Mỹ đang đối mặt với một trong những cơn bão mùa đông “thảm khốc” nhất

Tại một số khu vực của Mỹ, nhiệt độ có thể xuống đến mức -46,6 độ C, với lượng tuyết rơi vượt quá 30cm và kéo dài cho đến đầu tuần tới, có nguy cơ ảnh hưởng tới 160 triệu người trên khắp nước này.

Nước Mỹ chuẩn bị đối mặt với một trong những cơn bão mùa đông “thảm khốc,” có nguy cơ ảnh hưởng tới ít nhất 160 triệu người trên khắp nước này.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ngày 23/1 cảnh báo cơn bão dự kiến sẽ mang theo mưa đá và tuyết dày, gây ra một đợt rét buốt đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Tại một số khu vực, nhiệt độ có thể xuống đến mức -46,6 độ C, trong khi lượng tuyết rơi có thể vượt quá 30cm và duy trì tình trạng này cho đến đầu tuần tới.

Cơn bão cũng được dự báo gây ra sự tích tụ băng giá thảm khốc, có khả năng dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài, gây hỗn loạn giao thông và khiến cây trồng hư hại. Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng tới hàng không. Hơn 8.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy.

Hiện ít nhất 10 tiểu bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với cơn bão mùa đông này. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, tránh di chuyển nếu không cần thiết.

Chính phủ liên bang đã đặt gần 30 đội tìm kiếm và cứu hộ trong tình trạng sẵn sàng. Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang đã chuẩn bị hơn 7 triệu suất ăn, 600.000 chăn và 300 máy phát điện trên khắp khu vực dự kiến cơn bão sẽ đi qua./.