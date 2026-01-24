Tổng thống Vladimir Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội XIV

Nồng nhiệt chúc mừng Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Đại hội Đảng tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, xác định đường hướng, đề ra các mục tiêu lớn và thông qua các quyết sách quan trọng, các nhiệm vụ, biện pháp để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng thống nhấn mạnh việc đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khẳng định uy tín chính trị, đóng góp quan trọng của đồng chí Tô Lâm trong việc hoạch định, đưa ra các quyết sách chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã dành sự quan tâm đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành, tình cảm cá nhân của Tổng thống dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư.

Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga bất kỳ thời gian nào phù hợp. Tổng Bí thư vui vẻ nhận lời và mời Tổng thống Vladimir Putin sớm sang thăm Việt Nam./.