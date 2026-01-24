Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev; Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov; Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

1. Thư chúc mừng của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Đồng chí Tô Lâm kính mến,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Đồng chí những lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp Đồng chí tái cử chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin chúc Đồng chí sẽ gặt hái nhiều thành công mới trên cương vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam anh em và hoàn thành những mục tiêu Đại hội XIV đề ra.

Chúng tôi đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm triển khai công cuộc Đổi mới. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đồng chí, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước vững chắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hướng tới một giai đoạn phát triển mới thịnh vượng hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của đồng chí trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở kế thừa di sản của các lãnh tụ lịch sử Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, chúng tôi tái khẳng định ưu tiên của Đảng Cộng sản Cuba trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trao đổi và hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin gửi tới đồng chí những lời chúc mừng và tình cảm thân thiết nhất.

2. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định kết quả bỏ phiếu khẳng định uy tín chính trị, sự ghi nhận sâu sắc đối với những công lao của Tổng Bí thư trong việc xây dựng và triển khai đường lối mang tính chiến lược của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nước Nga đánh giá cao đóng góp của cá nhân Tổng Bí thư trong việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga, nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục phát triển hợp tác về mọi mặt vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì ổn định và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

3. Trong Thư gửi đồng chí Tô Lâm nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh sự tin tưởng cao mà các đảng viên dành cho đồng chí Tô Lâm thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp xuất sắc của Tổng Bí thư vào sự thịnh vượng của Việt Nam và củng cố uy tín quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí Dmitry Medvedev tin tưởng kinh nghiệm chính trị to lớn của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đồng chí Dmitry Medvedev khẳng định Đảng Nước Nga Thống nhất luôn ủng hộ việc mở rộng hơn nữa đối thoại với Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm, cũng như hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quan trọng.

4. Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp và gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã được tín nhiệm tái đắc cử vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới được bầu tại Đại hội kỳ này.

Nhân dịp này, Thủ tướng Takaichi Sanae chúc Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo mới sẽ phát huy vai trò lãnh đạo vượt trội trong việc kiến tạo hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới cho không chỉ riêng Việt Nam mà còn góp phần vào sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển, hợp tác và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.

5. Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chúc mừng Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp và Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm cao tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm đưa quan hệ “Đối tác toàn diện Mông Cổ-Việt Nam” phát triển thực chất, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với mong muốn và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Tổng thống Mông Cổ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước Việt Nam anh em tiếp tục phát triển hùng cường, giữ vai trò tiên phong trong khu vực và tiếp tục vươn mình, định vị Việt Nam trên trường quốc tế.

6. Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu lại đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng của những thành tựu lớn trong hoạt động của Tổng Bí thư, khẳng định niềm tin của Đảng và Nhân dân Việt Nam vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Tổng thống Aleksandr Lukashenko tin tưởng những quyết định lớn được thông qua tại Đại hội sẽ đưa Việt Nam phát triển không ngừng, nâng cao vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

7. Trong Thư chúc mừng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm nhân dịp được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của đảng viên đối với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Đồng chí Sergey Syrankov khẳng định các đảng viên Đảng Cộng sản Belarus sẽ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phong trào cộng sản quốc tế cũng như trong nỗ lực đưa Việt Nam trở thành nước tiên tiến với đời sống nhân dân ở mức cao nhất.

8. Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã thay mặt Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino, Chính phủ và nhân dân Nicaragua gửi lời chúc mừng chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp tái đắc cử, đồng thời chúc mừng các đảng viên, đặc biệt là các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong nhiệm kỳ mới.

Tổng thống và đồng Tổng thống bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước tiếp tục phát triển hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ; đồng thời, tái khẳng định cam kết tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước./.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.