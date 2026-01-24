Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ Thủ đô.

Theo dõi Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội và những nội dung được thông qua, nhiều sinh viên, đảng viên trẻ cho rằng các văn kiện lần này không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước, mà còn nhấn mạnh tới các yêu cầu cụ thể trong tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm với kết quả, để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Cách tiếp cận coi trọng yếu tố con người

Từ góc nhìn của một sinh viên, đảng viên trẻ Thủ đô, sau khi theo dõi Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, Vương Minh Châu (sinh viên Học viện Ngân hàng) bày tỏ sự kỳ vọng trước những định hướng lớn mà Đảng đặt ra đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới và tiếp tục khẳng định tầm nhìn xây dựng Thủ đô trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, vừa là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, vừa là đầu tàu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của cả nước.

“Công tác chuẩn bị văn kiện cũng rất chặt chẽ, khoa học, cầu thị và bám sát thực tiễn, thể hiện sinh động tinh thần “ý Đảng-lòng Dân.”

Đây không chỉ là sự chuẩn bị công phu về mặt lý luận, mà còn là minh chứng cho việc các quyết sách lớn của Đảng xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đó là sự kết tinh trí tuệ và nguyện vọng chung,” Minh Châu chia sẻ.

Điều đáng chú ý trong các văn kiện không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển, mà còn ở cách tiếp cận coi trọng yếu tố con người, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó thanh niên, sinh viên là lực lượng trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của đất nước trong giai đoạn mới. Tinh thần hành động, đột phá và thực chất được thể hiện xuyên suốt trong văn kiện cho thấy, người trẻ không chỉ được kỳ vọng, mà được giao vai trò cụ thể trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Thêm vào đó, tinh thần đề cao hiệu quả thực thi, khắc phục tình trạng hình thức, phong trào càng khiến Châu nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động thực tiễn.

Theo Minh Châu, quan điểm “lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới sáng tạo” được thể hiện rõ qua việc mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới tạo điều kiện để người dân nói chung cũng như người trẻ nói riêng được học tập tốt hơn, làm việc tốt hơn và cống hiến nhiều hơn.

Đồng thời, từ tinh thần “lấy hiệu quả thực thi làm thước đo” cũng đặt ra trách nhiệm rất rõ đối với thanh niên: phải thể hiện lý tưởng bằng kết quả học tập, bằng thái độ lao động nghiêm túc và bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Từ những định hướng đó, việc xác định trách nhiệm của bản thân trước hết là chủ động biến tinh thần Nghị quyết thành hành động hàng ngày, không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng hội nhập, tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn, sáng tạo và tình nguyện vì cộng đồng.

Minh Châu tin tưởng rằng khi mỗi sinh viên đều ý thức được vai trò của mình và hành động bằng trách nhiệm công dân, thì các mục tiêu, định hướng của Đại hội XIV sẽ sớm đi vào cuộc sống một cách bền vững, sâu sắc.

(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Xác lập rõ tầm nhìn phát triển dài hạn

Đồng quan điểm, Nguyễn Minh Ngân (sinh viên năm thứ 4, Đại học Thương mại) bày tỏ ấn tượng sâu sắc với phương châm, chủ đề và tinh thần hành động xuyên suốt trong các văn kiện trình Đại hội XIV. Các văn kiện không chỉ tổng kết gần 40 năm đổi mới một cách khoa học, khách quan, mà quan trọng hơn là xác lập rõ tầm nhìn phát triển dài hạn với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và năng lực cạnh tranh của đất nước.

Ngân cho rằng những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn 40 năm đổi mới, đặc biệt là bài học “lấy nhân dân làm gốc,” phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng con người và nguồn nhân lực, có ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Việc văn kiện nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng “nói không đi đôi với làm,” mà phải “rõ giải pháp, rõ trách nhiệm, rõ đích đến,” tránh tình trạng hình thức, phong trào cho thấy quyết tâm chính trị rất rõ trong tổ chức thực hiện, tránh hình thức, tránh phong trào, mà hướng tới hiệu quả thực chất, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với thế hệ trẻ trong việc biến tinh thần Nghị quyết thành hành động cụ thể trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội.

Đặc biệt, Ngân nhận thấy văn kiện đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Ngân, điều này tạo niềm tin rất lớn cho nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, bởi khi bộ máy được tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, thì các chủ trương, chính sách sẽ được triển khai quyết liệt, đồng bộ và thực chất hơn ở cơ sở.

Từ những nội dung đó, trách nhiệm của thanh niên, sinh viên hôm nay không chỉ dừng lại ở kỳ vọng, mà phải chủ động đồng hành trong quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Với trách nhiệm một cán bộ Đoàn-Hội thanh niên, bản thân Ngân luôn mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần Nghị quyết tới đoàn viên, sinh viên thông qua các hoạt động thiết thực, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần học tập suốt đời và trách nhiệm công dân, khi mỗi người trẻ hành động bằng kết quả cụ thể, thì những định hướng lớn của Đại hội XIV sẽ sớm trở thành chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

Trách nhiệm tuổi trẻ đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Hoàng Ngọc Mai (Phó Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng điểm nổi bật trong các văn kiện trình Đại hội XIV là sự kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa vững chắc các quan điểm có tính nguyên tắc với tư duy đổi mới, bám sát yêu cầu của thực tiễn. Việc văn kiện được chuẩn bị công phu, tiếp thu rộng rãi ý kiến của các tầng lớp nhân dân cho thấy tinh thần cầu thị, khoa học và trách nhiệm rất cao, tạo niềm tin về những mục tiêu, nhiệm vụ đưa ra đều xuất phát từ cuộc sống.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Theo Mai, điều người dân quan tâm không chỉ là nghị quyết hay, đúng, mà là việc quán triệt, triển khai xuống cơ sở phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Mai cho rằng khi các chủ trương được “chuyển tải” tốt tới từng cán bộ, đảng viên và người dân, thì nghị quyết mới thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống.Cô sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc văn kiện đề cập đến vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội là một biểu hiện rõ nét của tinh thần phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các chủ trương của Đảng.

Khi có sự giám sát, phản biện thường xuyên, việc triển khai nghị quyết sẽ minh bạch hơn, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng được đặt ra rõ ràng hơn, từ đó tạo niềm tin cho nhân dân.

Mai nhận thấy đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm các Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, minh bạch, gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Từ những nội dung đó, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy ở cơ sở càng trở nên mạnh mẽ. Việc tổ chức bộ máy tinh gọn, chất lượng, đội ngũ cán bộ sát dân, gần dân sẽ quyết định rất lớn tới hiệu quả thực hiện nghị quyết trong thực tế.

Là một đảng viên trẻ, Mai xác định được trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, tìm hiểu văn kiện, mà phải góp phần lan tỏa tinh thần đó trong đoàn viên, sinh viên thông qua những việc làm cụ thể, đặc biệt là thế hệ trẻ, được tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng, giám sát và thực thi các chủ trương, chính sách.

Đây chính là cơ sở quan trọng để các định hướng lớn của Đại hội sớm đi vào đời sống một cách thiết thực, bền vững và sát với lợi ích của nhân dân.Sau thành công của Đại hội XIV, điều đọng lại trong cảm nhận của nhiều thanh niên Thủ đô không chỉ là niềm tự hào, phấn khởi, mà còn là nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trước những định hướng lớn Đảng đã xác lập cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Từ tinh thần đề cao yếu tố con người, nhấn mạnh vai trò của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đến yêu cầu tổ chức thực hiện quyết liệt, lấy hiệu quả làm thước đo, các văn kiện không chỉ mở ra tầm nhìn chiến lược, mà còn đặt ra yêu cầu hành động cụ thể đối với mỗi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là người trẻ.

Niềm tin của thanh niên hôm nay không chỉ là sự kỳ vọng, mà gắn liền với ý thức đồng hành, chủ động góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến. Khi mỗi sinh viên, mỗi đoàn viên, mỗi đảng viên trẻ đều tự xác định rõ vai trò của mình trong dòng chảy chung ấy, thì những mục tiêu, định hướng mà Đại hội XIV của Đảng đề ra sẽ không chỉ hiện diện trên văn bản, mà từng bước trở thành hành động cụ thể trong đời sống xã hội, từ cơ sở, từ cộng đồng, từ chính hành động của thế hệ trẻ Thủ đô./.

Đại hội XIV của Đảng khẳng định sự thống nhất ý chí và tầm nhìn phát triển Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ củng cố sự ổn định chính trị mà còn đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đột phá.