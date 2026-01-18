Thanh Hóa chắt lọc từ thực tiễn triển khai nghị quyết để đóng góp vào văn kiện

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần phấn khởi, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã trả lời phỏng vấn báo chí.

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:

- 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật nhất của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự giúp đỡ của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện. Đoàn kết, thống nhất được tăng cường; niềm tin của nhân dân được nâng lên. Trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kinh tế tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,24%. Quy mô nền kinh tế năm 2025 gấp 1,9 lần năm 2020; kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Hoạt động khoa học-công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Đường dẫn lên cầu phía xã Thiệu Quang của Tiểu Dự án cầu Xuân Quang (dự án Đường nối QL1 với QL45) từ Km5+250 xã Hoằng Giang đến Km14+603 xã Thiệu Quang, có tổng mức đầu tư 564 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 2/2025. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm đầu của cả nước. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm.

Cùng với đó, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có chuyển biến rõ nét.

Kết quả đó đã tạo điều kiện, nền tảng và động lực để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Chúng tôi tự tin, tự hào khẳng định rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Xin đồng chí cho biết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tham gia đóng góp như thế nào vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Nhận thức sâu sắc công tác xây dựng văn kiện là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, thời gian qua Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, trách nhiệm và chủ động tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, với nhiều nội dung thiết thực, chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngay sau khi Trung ương ban hành các dự thảo văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, nghiên cứu kỹ lưỡng; đồng thời triển khai lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thảo luận được tiến hành dân chủ, khoa học, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh và đất nước, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các ý kiến tham gia đều được chắt lọc từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Tỉnh đã chủ động tổng kết những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển để kiến nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương phù hợp hơn với thực tiễn.

Có thể khẳng định việc tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của một Đảng bộ lớn, có truyền thống cách mạng, luôn đồng hành cùng Trung ương trong việc hoạch định những quyết sách chiến lược vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa mang theo những kỳ vọng và sẽ đóng góp nội dung trọng tâm nào nhằm góp phần vào thành công của Đại hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến với Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 36 đại biểu, đại diện cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của 240.000 đảng viên và nhân dân Thanh Hóa. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, là bước khởi đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để góp phần vào thành công chung của Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình, nội quy, quy chế và các quy định của Đại hội, đem hết tài năng, đóng góp trí tuệ và phản ánh đầy đủ tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước.

Đặc biệt là tập trung đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, nhất là những nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quyết sách của Đại hội để sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí./.

Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11% trở lên; trị giá hàng hóa xuất khẩu năm 2030 đạt 15 tỷ USD trở lên.