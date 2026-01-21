Đại hội XIV của Đảng: Nhân dân xứ Mường đồng lòng hướng về kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển.”

Hướng về Đại hội, nhân dân xứ Mường, tỉnh Phú Thọ đặt trọn niềm tin với khí thế thi đua sôi nổi và kỳ vọng lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, tạo động lực và khí thế mới để người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương.

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạc Sơn (Phú Thọ), dân tộc Mường, đại diện cho người dân xứ Mường Vang kỳ vọng, Đại hội tiếp tục quan tâm sâu sắc đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nhất là các chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và chuyển đổi số ở cơ sở được xem là những yếu tố then chốt để cải thiện đời sống nhân dân.

Đường Chi Lăng, phường Hòa Bình rực rỡ cờ hoa, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Trong không khí hân hoan, Bí thư Chi bộ tổ 9, phường Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Tuyên cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chính vì vậy, Đại hội đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên khí thế phấn khởi, đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Ông Cấn Xuân Hồng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Hòa Bình chia sẻ, Đại hội XIV của Đảng có định hướng tư duy đổi mới, tầm nhìn mới và những quyết sách chiến lược lớn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Nhìn lại những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, nhân dân tin tưởng và hi vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược đúng đắn để đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã lan tỏa rộng khắp mọi nơi từ các phường trung tâm cho đến các thôn, xóm vùng sâu vùng xa trong tỉnh Phú Thọ. Với sự tuyên truyền rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên, nhân dân có nhiều kênh thông tin để tiếp cận, nắm bắt về tình hình Đại hội.

Người dân phường Hòa Bình (Phú Thọ) theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Tại Câu lạc bộ hưu trí Hòa Bình, nhiều người dân đã tham gia nghiên cứu tài liệu, đọc báo, cập nhật thông tin... Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Quách Thế Tản cho biết, thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được đăng tải phổ biến trên các kênh báo chính thống lớn của Đảng, Nhà nước như: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Phú Thọ ... Qua đó, các hội viên đã tập trung về phòng đọc để cùng nghiên cứu, trao đổi về những quyết sách xây dựng và phát triển của Đảng, đổi thay của đất nước hùng cường.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, được tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng, khắp các con phố, đường làng, ngõ xóm được phủ đỏ màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tạo không khí hân hoan cho toàn thể cán bộ và người dân.

Nhân dân xứ Mường tỉnh Phú Thọ đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo, xác định mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.

Với tư duy mới, tầm nhìn mới và những quyết sách chiến lược lớn, sẽ tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

