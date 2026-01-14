Nhiều điểm mới đột phá trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Văn kiện trình Đại hội XIV sẽ là cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: phồn vinh và hạnh phúc.

Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, văn kiện chính là “ánh sáng soi đường,” “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có sứ mệnh lịch sử đặc biệt, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cũng cần có những điểm nhấn đột phá mang ý nghĩa và tầm vóc tương xứng.

Được ví như "bản thiết kế" của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, do vậy các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã được chuẩn bị từ sớm, công phu, kỹ lưỡng.

Trải qua một thời gian dài tiếp thu ý kiến qua nhiều vòng, nhiều cấp để hoàn thiện, từ giữa tháng 10, các dự thảo văn kiện này được chính thức lấy ý kiến rộng rãi, công khai thể hiện tính cầu thị, dân chủ. Trong 1 tháng, từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025 đã có gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia đóng góp tham gia vào Dự thảo các văn kiện.

Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của Nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ Đại hội trước. Các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của Nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các ý kiến thống nhất cao với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao. Nhiều điểm mới đột phá trong dự thảo Văn kiện được cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Trong đó, lần đầu tiên Báo cáo chính trị-báo cáo trung tâm trình ĐH được tích hợp từ ba báo cáo theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ.

Một điểm mới rất quan trọng trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV là dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định: phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nhiều ý kiến đánh giá đây là bước tiến mạnh mẽ về nhận thức, lý luận và thực tiễn của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần bao trùm là tầm nhìn rất chiến lược, tư duy rất đổi mới, hành động rất quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực thể hiện bằng nhiều điểm mới “đột phá, chưa từng có,” văn kiện trình Đại hội XIV sẽ là cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: phồn vinh, hạnh phúc./.