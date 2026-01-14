Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều 14/1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa X.

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực, tu dưỡng phẩm chất chính trị, lối sống, giữ vững kỷ luật, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, kế thừa thành quả, truyền thống đoàn kết quý báu của các bậc tiền nhiệm, các đồng chí, đồng nghiệp cùng tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng nhất trí hiệp thương bầu 18 vị là Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bầu 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, trong đó bầu bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

