Lào: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse thông tin về Đại hội Đảng XIV

Ngày 14/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak, đã tổ chức buổi Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV).

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo tỉnh Champasak, đại diện Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Champasak, đại diện các Hội người Việt tại các tỉnh Nam Lào, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan liên quan của hai nước.

Tại sự kiện, bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse, đã thông tin tới các đại biểu về ý nghĩa, chủ trương, đường lối của Đại hội XIV của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội, các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Lãnh sự cũng giới thiệu về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, trong đó nổi bật là sự đổi mới về cách xây dựng văn kiện, xuất phát từ thực tiễn mới của đất nước, sự phát triển nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán về nội dung.

Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung cũng thông tin tới các đại biểu về những kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025. Một trong những kết quả nổi bật là sắp xếp bộ máy nhà nước theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương. Việt Nam lần đầu tiên tổ chức chính quyền 2 cấp, giảm 29 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 7.277 đơn vị hành chính cấp xã, không có tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Somboun Hueangvongsa - Phó Chủ tịch tỉnh Champasak - đánh giá cao việc Tổng Lãnh sự quán tổ chức thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thấy rõ hai Đảng, hai Nhà nước có chủ trương tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn.

Phó Chủ tịch tỉnh Champasak đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trong quá khứ, ông Somboun Hueangvongsa khẳng định hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục cùng nhau vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt "có một không hai" như câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Cũng tại buổi họp báo, các đại biểu đã cùng xem triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo khác của hai Đảng, hai nhà nước.

Thông qua Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, các Bí thư Tỉnh ủy của 4 tỉnh Nam Lào, Hội người Việt Nam của 4 tỉnh Nam Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào đã gửi thư chúc mừng gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

