Thủ tướng chỉ đạo lập đoàn kiểm tra chống khai thác IUU

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cương quyết "tuyên chiến" với IUU, huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/1/2026 về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Công điện nêu: Thời gian qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã có chuyển biến; ý thức chấp hành của đa số ngư dân, doanh nghiệp được nâng lên; quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động trên biển, truy xuất nguồn gốc từng bước đi vào nền nếp; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm có tiến bộ... Chống IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao nhất và hành động đồng bộ quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở; kiên quyết không để một bộ phận nhỏ tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng cố tình vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng, tiếp tay, bao che làm ảnh hưởng hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và văn bản có liên quan; cương quyết "tuyên chiến" với IUU, huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác IUU./.

