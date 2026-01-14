Hà Nội: Tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Công an thành phố Hà Nội thông báo tạm cấm, hạn chế phương tiện một số thời điểm trong ngày 14/1 và các ngày 19-25/1 nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Công an thành phố Hà Nội thông báo tạm cấm, hạn chế phương tiện một số thời điểm trong ngày 14/1/2026 (5h30 đến 11h30) và các ngày 19-25/1/2026 (6-8h30; 10h30-12h;13-14h; 16-19h) nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả mọi người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ theo các hướng dẫn của lực lượng chức năng./.

