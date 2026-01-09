Hà Nội tạm dừng đào đường, vỉa hè dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Ngày 9/1, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng các phường, xã, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình trên các tuyến đường, phố tăng cường công tác giám sát, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị xong trước ngày 15/1.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng các phường, xã, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình trên các tuyến đường, phố tạm dừng việc thi công đào đường, hè đường trên địa bàn thành phố ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất, công trình trọng điểm được Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng cấp phép.

Cụ thể, từ ngày 16/1 đến hết ngày 26/1, tạm dừng thi công đào đường, hè đường phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên một số tuyến đường trục chính, đường vành đai, các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc Gia và các khách sạn nơi các đại biểu lưu trú, các tuyến đường phục vụ di chuyển của các đại biểu tham dự Đại hội.

Các tuyến đường tạm dừng đào đường, hè đường phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm: Vành đai 1 (Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư); Vành đai 2 (Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp); Vành đai 3 (Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Liệt)...

Các tuyến đường trục chính hướng tâm và tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng tạm dừng đào đường, hè đường gồm: Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Giảng Võ, Láng Hạ, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Giải Phóng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Cương Kiên, Phạm Hùng.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Từ ngày 7/2 đến hết ngày 3/3, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng các phường, xã, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình trên các tuyến đường, phố tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên địa bàn toàn thành phố dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Công an thành phố, Thanh tra thành phố tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra xử lý các vi phạm đối với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công vi phạm.

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công được Ủy ban Nhân dân các phường, xã cấp phép thi công tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý và chỉ đạo tạm dừng thi công đào đường, đào hè theo đúng đề nghị của Sở Xây dựng Hà Nội.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội giao các Phòng: Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, Kiểm tra giao thông vận tải, Quản lý cấp, thoát nước, Quản lý Không gian ngầm và cây xanh, chiếu sáng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị quản lý, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo Sở Xây dựng xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng các phường, xã và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị có liên quan quan tâm, phối hợp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, phục vụ tốt nhất Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

