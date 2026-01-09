Buýt Hà Nội "cõng" khoảng 240 triệu lượt khách, chất lượng dịch vụ được nâng cao

Trong năm 2025, sản lượng hành khách vận chuyển bằng xe buýt tăng cao so, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) luôn duy trì ổn định, được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Transerco vào chiều nay (ngày 9/1), theo ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng Giám đốc Transerco, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã xác định nội dung chủ đề của năm 2025 đối với lĩnh vực là “Nâng cao công tác quản trị-tiếp tục xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt-thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”, từ đó đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

"Công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại các đơn vị được kiểm soát tốt; hình ảnh, chất lượng phương tiện, dịch vụ được cải thiện tích cực và duy trì ổn định," ông Nam nhấn mạnh.

Cụ thể, Transerco đã giữ vững thị phần và ổn định hoạt động đối với 44 tuyến xe buýt đấu thầu lại; rà soát, cân đối hợp lý quy mô đoàn phương tiện cho 17 tuyến; điều chỉnh biểu đồ, hợp lý hóa 37 tuyến, kiến nghị tổ chức lại 2 nhánh tuyến và tổ chức thêm nhánh tuyến 20ATC nhằm mở rộng vùng phục vụ tới xã đảo Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội.

Năm 2025, Tổng công ty đã vận hành hơn 3,2 triệu lượt xe, bằng 95,3% kế hoạch; tổng sản lượng hành khách vận chuyển của Tổng công ty ước đạt khoảng 240 triệu lượt, tăng 2,5% so với 2024, giữ vững thị phần và quy mô hoạt động.

Đối với hoạt động buýt kinh doanh, ông Nam cho biết hai tuyến buýt sân bay vận chuyển được 364.005 lượt khách, đạt 82,5% kế hoạch. Tuyến City Tour vận chuyển 196.738 lượt khách, vượt trên 14,3% kế hoạch đề ra.

Với hoạt động buýt, các công ty cổ phần đã hoàn thành việc đấu thầu lại 10 tuyến xe buýt, đưa vào vận hành 35 xe buýt điện cùng hệ thống trạm sạc cho hai tuyến số 47 và 34, chất lượng dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Đánh giá hoạt động vận tải liên tỉnh tiếp tục chịu sự cạnh tranh từ xe dịch vụ, xe công nghệ, xe ghép tiện chuyến,… Tổng Giám đốc Transerco cho biết các đơn vị bến xe đã tăng cường nhiều giải pháp quản trị, thị trường, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các bến; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, kết nối khách hàng; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, chủ động đẩy mạnh khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản lượng lượt xe liên tỉnh ước đạt gần 748.000 lượt, bằng 101,5% kế hoạch, tương đương cùng kỳ 2024. Sản lượng xe buýt ra vào các bến ước đạt 1,7 triệu lượt, bằng 100,3% kế hoạch, bằng 98,8% thực hiện năm 2024. Sản lượng trông giữ phương tiện ước đạt hơn 7,3 triệu lượt, bằng 99,7% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Tổng công ty đã chủ động triển khai thí điểm, hoàn thành và đưa vào vận hành 63 xe buýt điện các loại trên 4 tuyến đáp ứng tiến độ theo yêu cầu và sẵn sàng lộ trình chuyển đổi theo kế hoạch (năm 2026 dự kiến chuyển đổi 175 xe buýt điện), phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã đưa vào khai thác gần 300 trụ sạc tại các địa điểm đủ điều kiện, đáp ứng hạ tầng cho kế hoạch chuyển đổi phương tiện xanh của Tổng công ty; tiếp tục nghiên cứu mở rộng kinh doanh trạm sạc, trạm bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô điện, bám sát mục tiêu chuyển đổi xanh theo chủ trương của Chính phủ và thành phố.

Đưa ra nhiệm vụ năm 2026, theo ông Nam, Transerco xác định mục tiêu tổng quát của năm nay là duy trì ổn định chất lượng dịch vụ; phát huy các nguồn lực sẵn có đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số; tiếp tục tập trung công tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo kế hoạch và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, Transerco đề xuất phương án vận hành tối ưu để nâng cao hiệu quả hoạt động. Xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến chất lượng dịch vụ; tập trung công tác bảo dưỡng sửa chữa, quản lý kỹ thuật, hạn chế số lượt xe hỏng trên tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng Giám đốc Transerco cho biết chất lượng dịch vụ xe buýt Hà Nội ngày càng được nâng cao. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng công ty cũng nghiên cứu tích hợp thêm các tính năng hỗ trợ hành khách trên ứng dụng sẵn có và các giải pháp công nghệ khác nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xe buýt; khai thác có hiệu quả dữ liệu thông qua hệ thống giám sát hành trình để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ; bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin, nâng cao hiệu quả từ chuyển đổi số.

Về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các đơn vị hoạt động buýt sẵn sàng triển khai áp dụng thẻ vé điện tử trên toàn bộ các tuyến theo kế hoạch của thành phố; xây dựng lộ trình, phương án sắp xếp lao động và cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động khi áp dụng hệ thống thẻ vé điện tử; chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, vận hành 53 xe buýt điện từ dự án Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) do thành phố đầu tư./.

