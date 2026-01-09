Đầu tư khoảng 3.660 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang

Ngày 9/1, tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng về phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang (đoạn Bắc Giang-cầu Phù Đổng), Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh chủ trương của tỉnh Bắc Ninh là đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang trên tinh thần bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân và lợi thế cạnh tranh cũng như tốc độ phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng cần tiếp tục đánh giá toàn diện các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như khả năng thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu… của địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả khi thực hiện dự án. Do đó, đề nghị Bộ Xây dựng rà soát tổng thể hệ thống giao thông Quốc gia, đặc biệt là việc hoàn thiện các tuyến đường vành đai 4, vành đai 5 và cao tốc.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc cụ thể, chi tiết với nhà đầu tư để nghiên cứu, thống nhất về phương án, quy mô đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, báo cáo Bộ Xây dựng và Bí thư Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, phân quyền, dự kiến các dự án Bộ Xây dựng đang quản lý sẽ giao về cho địa phương. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, xem xét phương án triển khai theo đề xuất của tỉnh. Đối với hình thức thu phí, đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp tục phối hợp với tỉnh Bắc Ninh xem xét phương án triển khai tối ưu nhất, theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai thực hiện các công việc, nhất là hướng dẫn về công tác quản lý kỹ thuật, tham gia tư vấn, đánh giá… Bộ sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật gửi về tỉnh để nghiên cứu, thống nhất phương án triển khai thực hiện.

Tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang có điểm đầu tại Km113+985 (tại nút giao QL31), thuộc địa phận phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; điểm cuối tại Km159+100 đầu cầu Phù Đổng, thuộc địa phận xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội. Tổng chiều dài tuyến là 45,2 km; trong đó, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có chiều dài 38,23 km. Toàn tuyến hiện có 16 nút giao với đường cao tốc, quốc lộ và các trục giao thông chính; 5 cầu trên tuyến chính, 13 cầu vượt ngang tại các vị trí nút giao và 3 cầu dân sinh; ngoài ra, có 31 hầm chui dân sinh (Bắc Ninh có 27 vị trí hầm chui).

Riêng đoạn tuyến Bắc Giang-cầu Phù Đổng đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe và đưa vào sử dụng từ năm 2016 theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN5729-2012, vận tốc 100 km/h. Tuy nhiên, trên tuyến có nhiều nút giao, khoảng cách các nút giao khá gần nhau; đặc biệt, đoạn từ cầu Như Nguyệt đến cầu Phù Đổng, xe máy lưu thông trên làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, do đó vận tốc khai thác tối đa trên tuyến chỉ đạt 90 km/h, không đáp ứng tiêu chuẩn của đường cao tốc.

Đại diện đơn vị tư vấn, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang đề xuất các phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn Bắc Giang-cầu Phù Đổng. Qua phân tích, phương án mở rộng tuyến lên 6 làn xe được đánh giá là phù hợp nhất với lưu lượng giao thông thực tế, điều kiện giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn và đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo hình thức PPP. Phương án mở rộng lên 8 làn xe được xác định là không khả thi về mặt tài chính.

Theo phương án đề xuất, phạm vi từ Quốc lộ 31 thuộc địa phận phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đến cầu Phù Đổng địa phận thành phố Hà Nội, có chiều dài tuyến 45,22 km, mở rộng cao tốc 6 làn xe cơ giới với tốc độ thiết kế 100 km/h; đầu tư mở rộng vào dải phân cách giữa và đầy đủ hệ thống giá long môn, hệ thống ITS, trạm cân, mở rộng các nút giao, cầu vượt, hầm chui và các hạng mục cần thiết khác.

Tổng mức đầu tư khoảng 3.660 tỷ đồng; nếu tiến hành thu phí kín, sẽ đầu tư thêm khoảng 400 tỷ đồng cho việc lắp đặt nhà điều hành và thiết bị thu phí./.

